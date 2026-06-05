Crugnola in festa per l’ordinazione di don Emanuele Guido: il 13 giugno diventerà sacerdote

La comunità di Crugnola si prepara a vivere un momento particolarmente significativo. Sabato 13 giugno Emanuele Guido, 26 anni, originario della frazione di Mornago, sarà ordinato sacerdote. Per la comunità locale si tratta di un evento importante: è infatti il secondo giovane sacerdote proveniente da Crugnola negli ultimi anni, dopo l’ordinazione di don Gabriele Bof avvenuta nel 2022.

Un percorso di fede nato e cresciuto all’interno della comunità parrocchiale, che ha accompagnato Emanuele fin dall’infanzia e che oggi guarda con gioia al traguardo raggiunto dopo gli anni di formazione in Seminario.

Una vocazione maturata nel tempo

«Raccontare in poche righe la mia vocazione è un’impresa: ho solo 26 anni, ma ciò che il Signore compie è sempre più grande di quanto si possa immaginare», racconta don Emanuele.

Nato e cresciuto a Crugnola, ha vissuto la propria infanzia in una famiglia numerosa e in una comunità cristiana che gli ha trasmesso la fede attraverso la semplicità della vita quotidiana. Un ruolo importante lo hanno avuto anche gli anni trascorsi come chierichetto, durante i quali ha iniziato a osservare con interesse la vita dei sacerdoti.

«Fin da piccolo – ricorda don Emanuele – mi affascinava la vita dei preti che incontravo: in loro c’era qualcosa che mi attirava senza che sapessi spiegarmi il perché».

Con il passare degli anni quel fascino si è trasformato in una scelta di vita più consapevole. Durante l’adolescenza, racconta, l’incontro con il Signore ha aperto nuove domande sul proprio futuro e ha fatto maturare la decisione di intraprendere il cammino verso il sacerdozio.

Le passioni per l’agricoltura e la musica

Accanto al percorso spirituale, don Emanuele ha coltivato anche alcune passioni che continuano ad accompagnarlo. Tra queste l’agricoltura, studiata durante gli anni delle scuole superiori, e la musica.

«Le passioni, quando sono vere, aiutano a crescere e ad allargare il desiderio dell’incontro con Lui» – don Emanuele Guido –

Interessi che hanno contribuito alla sua crescita personale e che si sono intrecciati con il percorso di discernimento vocazionale.

Gli anni in Seminario e il servizio agli ammalati

Durante la formazione in Seminario, Emanuele ha incontrato numerose persone che hanno lasciato un segno nel suo cammino. Dalle esperienze nelle parrocchie ai servizi pastorali, fino all’attività svolta accanto ai malati all’ospedale Humanitas.

Esperienze che hanno rafforzato la sua convinzione e che lo hanno accompagnato verso la scelta definitiva. Tra i riferimenti che hanno guidato il suo percorso c’è anche una frase della Lettera agli Ebrei: «Non abbiamo quaggiù una città stabile, ma andiamo in cerca di quella futura».

Per il futuro sacerdote, questa parola richiama l’idea del cammino comune di ogni persona verso l’incontro con Dio e rappresenta uno dei punti centrali della sua esperienza di fede.

«La sorpresa più grande – racconta don Emanuele – è scoprire come Dio opera: mai togliendo, sempre donando oltre ogni attesa».

Con l’ordinazione del prossimo 13 giugno, la comunità di Crugnola e l’intero territorio di Mornago potranno così celebrare una nuova vocazione sacerdotale, un evento che arriva a pochi anni di distanza da quella di don Gabriele Bof e che conferma la vitalità di una comunità capace di accompagnare i giovani nel loro percorso umano e spirituale.