Curare i disturbi alimentari, se ne parla a Radio Missione Francescana
La dottoressa Eugenia Dozio, Dietista Clinica del Dipartimento di Medicina e Innovazione Tecnologica dell'Università dell'Insubria e coordinatrice dell'équipe nutrizionale di Villa Miralago di Cuasso al Monte sarà intervistata venerdì 12 giugno 2026 alle ore 11.10
La dottoressa Eugenia Dozio, Dietista Clinica del Dipartimento di Medicina e Innovazione Tecnologica dell’Universita’ dell’Insubria e coordinatrice dell’équipe nutrizionale di Villa Miralago di Cuasso al Monte sarà intervistata a Radio Missione Francescana – Medicina venerdì 12 giugno 2026 alle ore 11.10 . Il titolo della trasmissione “Oltre il peso bisogna riconoscere e curare i disturbi alimentari “. Conducono Giorgio Dini e Luigi Rusconi
La trasmissione verrà trasmessa, in replica, domenica 14 giugno 2026 alle ore 16.00.
La frequenza della “radio missione francescana ” è
94,6 da Varese fino a Busto Arsizio, parte sud della provincia.
91,7 per la città di Varese e comuni limitrofi.
88,5 in Valceresio.
90 per la zona compresa tra Rancio Valcuvia – Laveno – Intra – Besozzo – Gavirate.
91,4 per la zona sud del Lago Maggiore – Laveno – Sesto Calende – Varese.
89,6 per la zona nord del Lago Maggiore – Laveno – Luino.
92.8 per la città di Domodossola, 89.7 per la Val Vigezzo e 89.6 per la Bassa Ossola
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