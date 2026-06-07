Curiglia con Monteviasco non è più isolata: riaperta la strada dopo la frana, ora le reti di sicurezza

Curiglia con Monteviasco non è più isolata. A poco più di ventiquattro ore dalla grossa frana che sabato 6 giugno aveva bloccato la strada provinciale 6, unica via d’accesso al paese, l‘arteria è stata riaperta al traffico. A confermarlo è il consigliere provinciale delegato a Infrastrutture, Viabilità, Piste Ciclabili ed Economia di Frontiera, Fabio Passera, che ha seguito le operazioni sul posto fin dalle prime ore.

Galleria fotografica Riaperta la strada per Curiglia 4 di 6

Senso unico alternato sulla strada

Il transito è stato ripristinato a senso unico alternato. Una soluzione obbligata: la conformazione della sede stradale, in quel tratto a strapiombo, non consente di regolare il passaggio con un semaforo. La decisione di riaprire è stata presa di concerto con il geologo e giudicata ragionevole anche alla luce del cronoprogramma degli interventi, che prende il via già da lunedì.

Alla riapertura si è arrivati dopo un lavoro senza sosta. Le squadre, operative sabato sera fino alle 20.30 e di nuovo all’alba di domenica, hanno liberato la carreggiata con oltre quaranta viaggi di camion, per una stima di almeno 200 metri cubi di detriti scesi dal versante. Sul fronte della frana si erano alternati, nelle ore più delicate, il presidente della Provincia Marco Magrini, lo stesso Passera e la sindaca Nora Sahnane, insieme al geologo e al geometra dell’ente.

Già lunedì nuovi lavori di consolidamento

Ora l’attenzione si sposta sulla messa in sicurezza del versante. «Domani saremo già su con una ditta specializzata, che abbiamo contattato oggi, per verificare cosa dobbiamo fare», spiega Passera, che si dice fiducioso di riuscire a completare la posa delle reti di protezione già nel corso della settimana. «Speriamo di poter chiudere in fretta», aggiunge.

Nel frattempo, l’invito rivolto a chi percorre la SP6 è alla prudenza: «Raccomandiamo la massima attenzione da parte di chi transita da quella strada, tenere gli occhi aperti». La riapertura, infatti, arriva mentre il fronte resta sotto osservazione.