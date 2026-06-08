“Curiosando in città” torna a Busto Arsizio con cinque itinerari per scoprire storia, arte e segreti del territorio
Da giugno a luglio cinque appuntamenti tra passeggiate guidate e ciclotour. In programma una visita-gioco nel centro storico, attività per famiglie, percorsi dedicati alla toponomastica, all’architettura Liberty e alle torri cittadine
Cinque appuntamenti tra passeggiate guidate e percorsi in bicicletta per conoscere Busto Arsizio da punti di vista insoliti e riscoprire il patrimonio storico, artistico e culturale della città. Torna anche nel 2026 “Curiosando in città”, la rassegna promossa dal Comune di Busto Arsizio, che accompagnerà cittadini e visitatori in un viaggio alla scoperta di luoghi, curiosità e storie spesso poco conosciute.
L’edizione di quest’anno propone cinque itinerari guidati affidati a guide turistiche professioniste e presenta una novità assoluta: il primo appuntamento sarà una visita-gioco interattiva dedicata agli adulti. I partecipanti saranno chiamati a osservare il centro cittadino con attenzione, andando alla ricerca di dettagli nascosti e particolari curiosi per riscoprire la città con uno sguardo nuovo.
Il programma prenderà il via sabato 13 giugno con “Busto nascosta: caccia ai dettagli della città”, una passeggiata che trasformerà le vie del centro in un percorso investigativo alla scoperta di segreti e curiosità.
La settimana successiva, sabato 20 giugno, sarà invece dedicata alle famiglie con ragazzi tra i 9 e i 13 anni. L’iniziativa “Linee misteriose” proporrà un viaggio tra architettura e creatività, invitando i giovani partecipanti a osservare edifici e monumenti per individuare forme, linee e dettagli da riprodurre e interpretare.
Non mancheranno gli appuntamenti in bicicletta. Sabato 27 giugno il ciclotour “Antichi nomi per antiche storie” accompagnerà i partecipanti lungo le strade della città per ricostruire la toponomastica della Busto di un tempo e riportare alla luce vicende e curiosità dimenticate.
Sabato 4 luglio spazio invece all’arte e all’architettura con “Liberty in città, tra ville e industrie”, una passeggiata dedicata al volto Liberty di Busto Arsizio e al legame tra sviluppo industriale e trasformazioni urbane.
La rassegna si concluderà sabato 11 luglio con un nuovo percorso in bicicletta dedicato alle “torri” di Busto Arsizio. Un itinerario che porterà alla scoperta di edifici antichi e strutture spesso poco conosciute, raccontandone la storia e le funzioni nel corso dei secoli.
«Una iniziativa sempre più gradita, che consente di fruire della preziosa e unica occasione di conoscere da vicino alcuni spazi e siti della nostra città su basi documentali certe», sottolinea l’assessore alla Cultura e identità Manuela Maffioli – L’obiettivo è promuovere una forma di cittadinanza consapevole e dimostrare che la bellezza e le storie da scoprire non si trovano soltanto lontano da casa, ma anche nel territorio che si vive ogni giorno».
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