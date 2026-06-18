CyberChallenge all’Insubria: premiati a Varese i giovani esperti di sicurezza informatica

Si è svolta mercoledì 17 giugno all’Università dell’Insubria, nell’aula magna Granero Porati di via Dunant a Varese, la cerimonia di premiazione della quarta competizione locale di CyberChallenge.it. L’iniziativa, organizzata dal corso di studio in Informatica, punta a formare i “cyberdefender” del futuro. La squadra vincitrice della selezione locale volerà a Salerno dal 12 al 15 luglio per rappresentare l’ateneo alla finale nazionale del progetto promosso dal Cini Cybersecurity National Lab.

Formazione e lavoro di squadra per le sfide digitali

L’evento è stato aperto da Alberto Coen Porisini, direttore del Dipartimento di Scienze teoriche e applicate, a cui afferisce il corso di studio in Informatica. La competizione locale è stata coordinata dalle professoresse Elena Ferrari e Sabrina Sicari. All’incontro ha preso parte anche Moreno Carullo, fondatore insieme ad Andrea Carcano di Nozomi Networks ed ex studente dell’Insubria, il quale ha voluto lanciare un messaggio chiaro ai ragazzi. «Importanza della formazione, interdisciplinarietà e lavoro di squadra – il commento di Moreno Carullo, fondatore di Nozomi Networks – sono gli ingredienti che hanno contribuito al successo di Nozomi».

L’importanza degli hacker etici e il ruolo dell’intelligenza artificiale

Le docenti organizzatrici hanno messo l’accento sulla necessità di abbinare le competenze tecniche a una forte responsabilità deontologica. L’obiettivo dichiarato del percorso è infatti quello di formare “hacker etici”, capaci di difendere i sistemi e tutelare la privacy in un contesto globale in cui la cybersecurity ricopre ormai un ruolo dominante, anche grazie al supporto dell’intelligenza artificiale. «La cerimonia di premiazione – hanno sottolineato Elena Ferrari e Sabrina Sicari, professoresse coordinatrici della competizione – ha per noi rappresentato un’importante occasione per valorizzare l’impegno e le competenze sviluppate dai partecipanti nel corso del programma. Investire nella formazione delle nuove generazioni è essenziale per rispondere alle crescenti sfide della sicurezza digitale e per rafforzare la resilienza dell’ecosistema nazionale».

La sicurezza informatica oltre l’attenzione mediatica per la IA

Nel corso della mattinata è intervenuto nuovamente il direttore del dipartimento per allargare lo sguardo sullo scenario tecnologico attuale, rammentando che l’evoluzione digitale richiede basi solide su più fronti. «La cybersecurity gioca e continuerà a giocare un ruolo fondamentale per la sicurezza della società e dei cittadini», ha evidenziato Alberto Coen Porisini, sottolineando come l’interesse dei media oggi sia molto concentrato sull’intelligenza artificiale, la quale resta un’innovazione che va però inserita in un quadro tecnologico più ampio dove la protezione dei dati è imprescindibile.

Il percorso di CyberChallenge e i sei studenti pronti per la finale

Il progetto CyberChallenge.it, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione per la valorizzazione delle eccellenze, ha preso il via a febbraio all’Insubria con la selezione degli studenti in base alle loro capacità logiche e alla passione per le discipline Stem. Dopo una formazione specifica, i ragazzi si sono sfidati nella gara locale “Capture The Flag”. I sei studenti che si sono guadagnati l’accesso alla finale nazionale di Salerno sono Sebian Selimi, Sara Hesham Abdel Hamid Abou Aziz, Christian De Molli, Jacopo Soria, Lorenzo Scalone e Giacomo Aliotta. Per la prima volta la squadra dell’ateneo vede la presenza di una ragazza, un segnale importante della crescente diffusione delle materie scientifiche e tecnologiche tra le studentesse.