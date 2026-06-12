D08 Diramazione Gallarate-Gattico: chiusure notturne dal 15 al 20 giugno per manutenzione

Una serie di chiusure notturne interesserà la diramazione Gallarate-Gattico (D08) a partire da lunedì 15 giugno fino alla mattina di sabato 20 giugno. I provvedimenti si rendono necessari per consentire lo svolgimento di attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.

Il calendario dei lavori e le modifiche alla viabilità

Notte tra lunedì 15 e martedì 16 giugno (orario 22:00 – 5:00)

Verrà interdetto al traffico il tratto compreso tra Castelletto Ticino e Besnate, in direzione della A8 Milano-Varese. La stazione di Sesto Calende Vergiate rimarrà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, mentre l’area di servizio «Verbano ovest» cesserà le attività con un’ora di anticipo rispetto all’orario di chiusura del tratto.

Gli automobilisti diretti verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria a Castelletto Ticino, potranno percorrere la Strada Statale 33 del Sempione in direzione Sesto Calende/Vergiate, via Monte San Martino, la SP26 e la SP49, per poi rientrare sulla D08 a Besnate. In alternativa, dalla SS33 è possibile seguire le indicazioni per Busto Arsizio, immettersi sulla SS336 ed entrare in A8 allo svincolo di Busto Arsizio. I veicoli diretti verso Varese dovranno invece percorrere via Monte San Martino e la SP26 dopo la SS33, con rientro in A8 a Solbiate Arno Albizzate. Per ovviare alla chiusura di Sesto Calende Vergiate si consiglia l’entrata a Besnate (verso la A8) o a Castelletto Ticino (verso la A26).

Notti di martedì 16 e mercoledì 17 giugno (orario 22:00 – 5:00)

Sarà chiuso il tratto tra l’allacciamento A8 Milano-Varese e Sesto Calende Vergiate, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce. Il provvedimento comporterà la chiusura dell’entrata della stazione di Besnate in entrambe le direzioni, lo stop anticipato di un’ora per l’area di servizio «Verbano est» e la chiusura del ramo di allacciamento che dalla A8 (per chi proviene da Varese) immette sulla D08 verso la A26.

I percorsi alternativi prevedono l’uscita a Gallarate per chi proviene da Milano (con prosecuzione su SS341 e SS33) e l’uscita a Solbiate Arno Albizzate per chi proviene da Varese (proseguendo su SP26 e SS33), in entrambi i casi con rientro a Sesto Calende Vergiate. Per la chiusura della stazione di Besnate, l’utenza potrà utilizzare i caschi di Sesto Calende Vergiate (verso la A26), Busto Arsizio (verso la A8/Milano), oppure Solbiate Arno Albizzate e Gallarate (verso la A8/Varese).

Notte tra giovedì 18 e venerdì 19 giugno (orario 21:00 – 5:00)

È programmata la chiusura della stazione di Sesto Calende Vergiate, sia in entrata sia in uscita. Contemporaneamente, sulla medesima diramazione D08, sarà sbarrato il tratto tra Besnate e l’allacciamento con la A8 in direzione di quest’ultima. In alternativa, i conducenti potranno usufruire delle stazioni di Castelletto Ticino o di Busto Arsizio.

Notte tra venerdì 19 e sabato 20 giugno (orario 21:00 – 5:00)

L’ultimo intervento riguarderà la stazione di Besnate, che rimarrà chiusa in entrata e in uscita. Come percorsi alternativi si suggerisce l’impiego della stazione di Sesto Calende Vergiate sulla D08, oppure di Gallarate, Busto Arsizio o Solbiate Arno Albizzate sulla A8.

In merito alla viabilità della zona, si ricorda che permane la chiusura in modalità continuativa dell’entrata di Gallarate verso Milano, dovuta ai lavori di installazione delle nuove barriere antirumore