Da Azzate a Varese, torna “Musica nelle residenze storiche” nei luoghi più belli della provincia

Ventuno anni di musica, cultura e valorizzazione del territorio. Torna anche quest’anno Musica nelle residenze storiche, la rassegna che da giugno a settembre porterà concerti dedicati ai grandi compositori della musica classica, con alcune incursioni contemporanee, nelle ville, nei castelli e nei luoghi più suggestivi della provincia di Varese.

La ventunesima edizione è stata presentata mercoledì 3 giugno ad Azzate alla presenza degli amministratori dei comuni coinvolti, della direzione artistica di Musiche e Muse e del fondatore della manifestazione Mario Roncuzzi.

Una rete di comuni uniti dalla cultura

Ad aprire la presentazione è stato il sindaco di Azzate Raffaele Simone, che ha sottolineato il valore della collaborazione tra amministrazioni. «Ventuno anni non sono pochi – ha commentato il primo cittadino –. È l’esempio di come attraverso la cultura i comuni riescano a unirsi con una visione condivisa su come valorizzare il territorio e i suoi luoghi storici».

La rassegna rientra inoltre nelle attività del nuovo Ecomuseo Piane e Luoghi Viscontei del Varesotto, rafforzando ulteriormente il legame tra patrimonio storico, paesaggio e proposte culturali.

Le novità dell’edizione 2026

La direzione artistica di Musiche e Muse, organizzatrice della manifestazione, ha ringraziato i comuni che sostengono il progetto e ha presentato alcune importanti novità.

Tra le nuove adesioni figurano infatti la Città di Varese e il Comune di Jerago con Orago, che ospiterà uno dei concerti all’interno del Castello di Jerago. Debutta inoltre tra le sedi della rassegna Villa Puricelli di Bodio Lomnago, dove è previsto un appuntamento musicale pensato anche per coinvolgere gli ospiti della Rsa.

Lo sguardo è già rivolto al futuro. «Ci piacerebbe – hanno spiegato gli organizzatori – poter inserire anche il Castello Visconteo di Somma Lombardo nell’edizione dell’anno prossimo».

Un modello che si sostiene da solo

Tra i momenti più significativi, l’intervento di Mario Roncuzzi, ideatore della rassegna e figura di riferimento del progetto fin dalla sua nascita. Il maestro sarà protagonista anche del cartellone: il 18 luglio a Villa Bossi di Azzate dirigerà infatti l’ouverture del Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini.

«L’iniziativa – ha spiegato Roncuzzi – è arrivata al punto di autosostenersi. Sono i comuni stessi che si offrono di ospitarci e gli sponsor a sostenerci. È un orgoglio».

Il sostegno degli amministratori

Molti gli amministratori presenti alla conferenza stampa, a testimonianza di una rete territoriale che continua ad allargarsi.

«Siamo felici – ha commentato Andrea Prina, responsabile dell’Ufficio cultura di Castiglione Olona – di partecipare a questa iniziativa che ci permette di scoprire molti luoghi affascinanti del territorio».

Per Silvia Gheza, assessore ai Servizi sociali e Cultura di Daverio, si tratta di «una tradizione che porta lustro a tutti i comuni».

Dello stesso avviso Angela Borghi, assessore di Buguggiate: «È una rassegna che rappresenta il punto più alto della nostra stagione estiva. Siamo felici di aver visto aumentare molto il pubblico negli ultimi anni».

Il sindaco di Buguggiate Matteo Sambo ha evidenziato anche il valore turistico dell’iniziativa: «Solo con eventi di qualità come questo possiamo favorire l’arrivo di visitatori nella nostra provincia».

A Gazzada Schianno saranno invece due gli appuntamenti in programma, come ha ricordato la vicesindaca Silvia Lorusso: «È importante investire nell’arte, nella cultura e nella musica». Il primo concerto sarà promosso dal Comune, il secondo dalla Pro Loco.

Per il sindaco di Brunello Andrea Dall’Osto, la manifestazione conferma il ruolo aggregativo della musica: «La musica riesce ad avvicinare le persone e offrire al territorio qualcosa di buono».

Presente alla conferenza anche Alberto Garzonio, consigliere comunale di Sumirago.

Il programma

Giugno

7 giugno – Azzate, Villa Bossi Benizzi Tettoni Castellani (ore 21.00)

Pezzi romantici da salotto

Con Joaquin Palomares e Carlos Apellaniz. Musiche di Dvořák, Massenet, Kreisler e Tchaikovsky.

18 giugno – Castiglione Olona, Museo Arte Plastica (ore 21.00)

La dolce vita degli anni ’50 e ’60

Patrick Mittiga & The Swing Crew interpretano i grandi successi di Buscaglione, Modugno, Carosone e Sinatra.

26 giugno – Brunello, Antica Corte Pozzi (ore 21.00)

Sinfonia di stelle

Bruno Gambarotta, Elena Cornacchia e Giorgio Costa accompagnano il pubblico tra le più celebri colonne sonore di Williams, Silvestri, Bernstein, Horner, Zimmer, Badelt, Morricone e Rota.

30 giugno – Jerago con Orago, Castello di Jerago (ore 21.00) – su prenotazione

Concerto jazz swing

La Coloured Swing Band con Paolo Tomelleri propone un repertorio dedicato al jazz swing.

Luglio

1 luglio – Casale Litta, Ex Monastero di San Pancrazio (ore 21.00)

Mozart e Salieri

Accademia Ensemble e Chiara Nicora eseguono musiche di Mozart e Salieri.

5 luglio – Varese, Villa Recalcati (ore 18.30) – a pagamento

Orchestra Canova

Diretta da Andrea Timpanaro, con musiche di Beethoven, Bartók e Holst.

10 luglio – Sumirago, Castello di Caidate (ore 21.00)

Tempo di Tango

Davide Vendramin Trio propone pagine di Piazzolla, Ramirez e Ginastera.

11 luglio – Cazzago Brabbia, Storica Corte di Santa Margherita (ore 21.00)

AB&C Trio

Con Attesti, Bozzi e Cucchi. In programma Bach, Ravel, Tchaikovsky e Mozart.

15 luglio – Buguggiate, Corte Caffi (ore 21.00)

Zigeuner und Tangos

Il Duo Gardel esegue musiche di Brahms, Piazzolla, Gardel, Hubay, Galliano e Rachmaninov.

18 luglio – Azzate, Villa Bossi Benizzi Tettoni Castellani (ore 21.00)

Orchestra I Pomeriggi Musicali

Con Roberta Peroni. Musiche di Haydn, Poulenc e Schubert.

19 luglio – Varese, Villa Recalcati (ore 18.30)

Orchestra Canova

Con Barbara Massaro ed Enrico Saverio Pagano. In programma Mozart, Salieri e Haydn.

25 luglio – Inarzo, Sagrato dei Santi Pietro e Paolo (ore 21.00)

ArmoniE Trio

Con Di Gaetano, Muolo e Panico. Musiche di Grieg, Saint-Saëns, Rossini, Gershwin, Piazzolla, Morricone e Rota.

26 luglio – Jerago con Orago, Castello di Jerago (ore 21.00)

Viaggio musicale tra nuovo e vecchio mondo

Con Matteoli, Brusamonti e Pardino. In programma Piazzolla, Satie, Bartók, Granados, Grieg, Bach, Telemann e Van Eyck.

Agosto

27 agosto – Bodio Lomnago, Villa Puricelli (ore 20.00)

Jeu d’eau et d’amour

Giuseppe Nova ed Elena Piva eseguono musiche di Bon, Paradisi, Boulanger, Debussy, Zabel, Ravel e Ibert.

29 agosto – Gazzada Schianno, Villa De Strens (ore 21.00)

Suggestioni senza tempo

Con Endrio Luti e Federico Rovini. Musiche di Piazzolla e Gardel.

Settembre

5 settembre – Daverio, Ditta Goglio (ore 21.00)

Bene, bravi, bis!

Elvira Foti e Roberto Metro propongono un programma che spazia da Strauss a Offenbach, da Bizet a Joplin, fino a Rossini e Shostakovich.

6 settembre – Galliate Lombardo, Villa Calmia (ore 21.00) – su prenotazione

Amore e musica

Con Ilaria Iaquinta e Giacomo Serra. In programma Mercadante, Schumann, Schubert, Offenbach, Capua e Di Giacomo.

16 settembre – Gazzada Schianno, Villa Necchi della Silva (ore 21.00)

Ten Strings Duo

Con Denis Zannani e Andrea Candeli. Musiche di Bach, Rossini, Piazzolla e Morricone.