Da Caldana al Forte di Orino: sabato la gita fuori porta dei gruppi di cammino

Una mattinata all’aria aperta tra natura, arte e benessere nel cuore del Parco Campo dei Fiori. Sabato 13 giugno l’Amministrazione Comunale di Besozzo promuove una gita fuori porta a Caldana di Cocquio, nell’ambito delle tradizionali passeggiate a tema organizzate dai gruppi di cammino. L’iniziativa nasce dalla sinergia tra i camminatori di Besozzo e il gruppo “Speedy Cocquio”, offrendo a cittadini e appassionati un’occasione speciale per muoversi in compagnia e scoprire le bellezze del territorio.

Il Sentiero delle Sculture e la salita al Forte di Orino

Il ritrovo è fissato per le ore 8.30 nel piazzale Andresito Tognola, proprio di fronte al teatro Soms di Caldana di Cocquio. Da qui i partecipanti si muoveranno verso il suggestivo Sentiero delle Sculture in località Cerro, un itinerario pianeggiante, adatto a tutti, della durata di circa un’ora per un totale di 2,5 chilometri tra andata e ritorno. Per i camminatori che vogliono allungare il passo, l’escursione proseguirà poi tra i boschi del Parco fino a raggiungere la pineta e il Forte di Orino, con un percorso complessivo di circa 6 chilometri e due ore e mezza di cammino.

«Il Sentiero delle Sculture parte da Cerro di Caldana – spiega la walking leader Ivana Ghiringhelli –. Una delle statue rappresentative è la pergamena in legno che riporta “non puoi vivere una favola se ti manca il coraggio di entrare nel bosco”, ed è il primo dei lavori di Sergio Terni realizzati in legno di castagno. Le opere ci accompagnano in questa prima parte della passeggiata: camminando s’incontrano il Guardiano del Bosco, la Strega del Cerro, la vipera, il ragno, la Dea Berta, lo gnomo e il gufo».

Una rete tra Comuni nel segno della salute

L’evento rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra i paesi del distretto, uniti dalla volontà di promuovere uno stile di vita sano e la valorizzazione del patrimonio ambientale locale.

«La collaborazione tra i gruppi di cammino dei Comuni limitrofi rappresenta un valore aggiunto – sottolinea Francesca Pianese, assessore allo sport e benessere del Comune di Besozzo –. Genera un’offerta territoriale più ricca, inclusiva e sostenibile, valorizzando salute, socialità e patrimonio ambientale».

«Un’ottima occasione per fare un po’ di movimento, respirare aria pulita e stare in compagnia – aggiunge Davide Passeri, consigliere delegato allo sport e tempo libero del Comune di Cocquio –. Non dimenticate scarpe comode e dell’acqua!».

Le attività dei gruppi durante tutto l’anno

L’appuntamento di sabato si inserisce in un calendario di attività ben più ampio. I gruppi di cammino di Besozzo sono infatti attivi durante tutto l’anno e l’accesso è sempre gratuito e senza obbligo di frequenza. I cittadini possono scegliere tra tre diverse modalità in base alle proprie esigenze: il lunedì alle 9.00 c’è il “Gruppo per tutti” con la camminata consapevole guidata da Ivana Ghiringhelli dal Parco del Cioss; il mercoledì alle 9.30 spazio al “Passo lento” per un’andatura più tranquilla insieme ad Angela Garro; sempre il mercoledì, ma alle ore 20.00, si ritrova invece il “Gruppo sportivo” guidato da Luisa Torre per una camminata veloce muniti di torcia, sempre con partenza dal Parco del Cioss.