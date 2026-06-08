Da Carlo Acutis a Renzo Piano: la regione finanzia con 3 milioni film, fiction e documentari

Regione Lombardia continua a investire sul cinema e sull’audiovisivo attraverso la seconda edizione del bando “Lombardia per il Cinema”, finanziato con 3 milioni di euro nell’ambito del Programma regionale FESR 2021-2027. Sono 19 i progetti selezionati tra lungometraggi, serie televisive, opere di animazione e documentari, destinati a essere realizzati sul territorio regionale. Nel complesso, la misura ha destinato 2,4 milioni di euro a 10 progetti tra fiction e animazione e ulteriori 600mila euro a 9 documentari.

Francesca Caruso, assessore regionale alla Cultura, spiega come le opere finanziate «spaziano dalla fiction all’animazione, fino al documentario culturale», confermando la capacità della Lombardia di attrarre produzioni di qualità e consolidare il proprio ruolo tra i principali poli dell’audiovisivo in Italia. Caruso ha sottolineato anche il coinvolgimento di numerose imprese con sede a Milano e in Lombardia, a testimonianza della vitalità di un settore considerato strategico per l’economia creativa regionale.

Tra i progetti più attesi figurano lavori dedicati a figure simboliche della cultura e della spiritualità contemporanea e italiana. Tra questi il film su Carlo Acutis, intitolato “Carlo Acutis – Il mio nome è Carlo” (Movie Magic International), e il ritorno animato del celebre personaggio Signor Rossi con “Signor Rossi Tempi Moderni” prodotto da Studio Bozzetto & Co., legato alla creatività del regista e animatore Bruno Bozzetto.

Spazio anche al documentario culturale con Toni Servillo protagonista di “Le voci della pietra. Toni Servillo nelle chiese di Lombardia”, un viaggio tra arte e spiritualità nei luoghi di culto della regione. Il bando sostiene inoltre opere dedicate a personalità che hanno segnato la cultura e il design italiano, come Bruno Munari con “Fantasia. L’utopia di Munari” e Renzo Piano protagonista del documentario “Renzo. La misura delle cose”.

Per l’assessore Caruso, il nuovo finanziamento rappresenta un ulteriore passo nel percorso di rilancio della filiera audiovisiva lombarda e del rafforzamento della Lombardia Film Commission. «Sempre più professionisti trovano qui opportunità di crescita e lavoro – ha spiegato – e sempre più produzioni scelgono la Lombardia come luogo in cui sviluppare le proprie opere».

Il bando si inserisce in una strategia più ampia che punta a valorizzare il territorio attraverso il cinema, rafforzando l’attrattività della regione e consolidandone il ruolo come uno dei principali hub italiani per la produzione audiovisiva.

I progetti finanziati – Di seguito l’elenco delle produzioni cinematografiche ammissibili al finanziamento:

Linea A – Lungometraggi e opere seriali (2,4 milioni di euro)

Signor Rossi Tempi Moderni (Studio Bozzetto & Co. srl): 300.000 euro; Lugano Connection (Viola Film srl): 300.000 euro; Disorder (Dugong srl): 250.000 euro; Carlo Acutis – Il mio nome è Carlo (Movie Magic International srl): 250.000 euro; I ragazzi sono in giro (Adler Entertainment srl): 250.000 euro; Dove non mi hai portata (Fandango spa): 250.000 euro; Atti osceni in luogo privato (K+ srl): 250.000 euro; Signore delle Cime (Effendemfilm srl): 214.000 euro; I Ronfi 2 (Gertie srl): 170.000 euro; Una finestra vista lago – II stagione (Alexandra Cinematografica srl): 166.000 euro.

Linea B – Documentari e documentari seriali (600mila euro)

Le voci della pietra. Toni Servillo nelle chiese di Lombardia (3D Produzioni srl): 112.591 euro; Renzo. La misura delle cose (Muse Factory of Projects srl): 75.000 euro; Voci di casa (Lumiere & Co. srl): 75.000 euro; I silenzi del mare (Montmorency Film srl): 75.000 euro; Agra (Mir Cinematografica srl): 70.000 euro; Milanochrome (Gargoyle srl): 68.215 euro; Fantasia. L’utopia di Munari (Indyca srl) : 55.000 euro; Sete (Samarcanda Film srl): 46.694 euro; La Nóna (NewGen Entertainment srl): 22.500 euro.