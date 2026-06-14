Da ex Aermacchi al futuro dell’Europa: i temi del nuovo RMFonline

È online il nuovo numero di RMFonline (13 giugno 2026), un’edizione che intreccia temi locali, politica nazionale, cultura, ambiente e società. Al centro della riflessione ci sono la trasformazione urbana di Varese, il futuro del welfare e della sanità, le sfide energetiche e geopolitiche, ma anche arte, memoria storica, spiritualità e racconti di viaggio.

Ad aprire il numero è l’editoriale di Massimo Lodi, dedicato al progetto di riqualificazione dell’area ex Aermacchi. Un intervento che, secondo l’autore, rappresenta uno dei simboli della Varese del futuro, capace di coniugare rigenerazione urbana, servizi, spazi pubblici e memoria storica.

Tra i temi di maggiore attualità spicca l’analisi economica di Gianfranco Fabi, che mette in guardia dai rischi di una possibile riforma delle pensioni orientata ad ampliare le uscite anticipate dal lavoro, mentre Sandro Frigerio affronta l’emergenza infermieri in Lombardia e nelle province di confine, con particolare attenzione alle difficoltà di Varese nel trattenere personale sanitario attratto dagli stipendi svizzeri.

Ampio spazio è dedicato anche alla politica. Giuseppe Adamoli propone una riflessione sulla riforma elettorale e sulle regole del voto, mentre Mario Agostinelli allarga lo sguardo agli equilibri globali tra Stati Uniti, Cina, Russia ed Europa, soffermandosi sulle nuove competizioni che riguardano energia, spazio e intelligenza artificiale.

Sul fronte energetico si confrontano prospettive differenti: Costante Portatadino, attraverso il dialogo paradossale della sua rubrica, ragiona sul possibile ritorno del nucleare in Italia, mentre Arturo Bortoluzzi racconta le ricerche che puntano a trasformare la CO₂ da problema ambientale a risorsa per il settore delle costruzioni.

La cultura trova spazio nelle pagine curate da Luisa Negri, che racconta l’arrivo di nuove opere della collezione Orsini al Castello di Masnago e nel suo parco, e da Sergio Redaelli, che ripercorre le figure di Luigi Ambrosoli, Leopoldo Giampaolo e Giugi Armocida, candidati all’iscrizione nel Famedio di Varese.

Non mancano gli approfondimenti storici e internazionali. Paolo Costa mette in relazione la figura di Santa Francesca Cabrini con Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost, attraverso il filo che lega Chicago e Sant’Angelo Lodigiano. Marco Zacchera rilegge invece il ruolo di re Umberto II nei giorni del referendum del 1946, mentre Mauro della Porta Raffo riflette sul rapporto tra sport e leadership politica negli Stati Uniti.

Tra le pagine dedicate alla società e alla vita quotidiana, Flavio Vanetti affronta il tema della crisi del commercio nel centro di Varese, Mario Carletti analizza le malattie neurodegenerative e l’Alzheimer, e Dino Azzalin racconta il suo primo cammino a piedi da Assisi a Loreto, esperienza vissuta tra fatica, amicizia e spiritualità.

Chiudono il numero gli articoli di Claudio Piovanelli, dedicato al ritorno discografico di Paul McCartney e Ringo Starr, di Ster, che riflette sul mancato ritorno di Amadeus in Rai, e la meditazione di don Erminio Villa sul significato dell’agnello come simbolo di amore e sacrificio nella tradizione cristiana. Completano l’edizione la fotografia naturalistica di Alberto Mentasti, dedicata a un maestoso faggio dei boschi sopra Barasso.