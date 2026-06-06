Da Finardi al ritorno di dj Andy Smith: un’estate di eventi col Sesto Riverside

Il ritmo del fiume accompagna il ritorno del Sesto Riverside Festival, che dal 7 giugno al 20 settembre trasforma le piazze e i cortili di Sesto Calende in palcoscenici diffusi. Alla conferenza stampa di presentazione di venerdì 5 giugno, il sindaco Elisabetta Giordani ha definito l’edizione 2025 come «un’esperienza positiva, che intendiamo proseguire» per promuovere la vocazione turistica e della città del Ticino ed del Lago Maggiore.

Riconfermato dunque anche per il 2026 come direttore artistico Antonio Montecucco, che, in concerto con il presidente della Pro Loco Andrea Scandola, ha illustrato uno strutturato calendario eterogeneo. (In fondo all’articolo il programma)

Si spazia dal grande cantautorato al jazz, con l’intento di rendere la proposta sestese un punto di riferimento per l’intera area del Verbano, cosa non scontata considerato la proposta sempre molto ricca della “sponda grassa” piemontese.

DA EUGENIO FINARDI A ANDY SMITHS DEI PORTISHEAD, FINO AL CARBONARA FESTIVAL

Saranno due i mesi (giugno e luglio di eventi già confermati racchiusi sotto il cappello del Riverside, più qualche altre iniziativa orientata per la fine agosto così da fare da traino al Palio. Il primo grande appuntamento di rilievo è, sulla scia dell’anno scorso, la Festa della Musica del 21 giugno che segna il fulcro del cartellone, con il concerto alle 21 con il concerto di Eugenio Finardi. Come l’anno scorso per l’occasione il palco sarà allestito in modo tale da essere rivolto sia su Piazza Garibaldi (i portici) Piazza De Cristoforis (il lungofiume).

La lunga giornata prende avvio alle 10 con il mercatino Sesto in Vinile in viale Italia, prosegue alle 11 con l’esibizione di voce e arpa all’oratorio San Vincenzo e alle 16 con il laboratorio musicale per bambini. La direzione artistica considera la presenza di Eugenio Finardi, nata dalla collaborazione con l’agenzia Imarts e inserita all’interno di un tour sostenuto da media partner come Radio Capital, «motivo d’orgoglio».

Il cantautorato lascia poi spazio un piccolo festival all’interno del festival, ovvero il Sesto Calende Music Experience, che inaugura un dialogo tra musica e arti visive, con Virginia Cancian protagonista di sessioni di live painting durante le serate del 13 giugno e 14 giugno. Il repertorio musicale offre jazz contemporaneo, concerti a cappella e proposte cameristiche con pianoforte e violoncello, accompagnati dalla degustazione offerta da Holly Drink dei fratelli Olearo.

L’offerta estiva include il Festival Folk nel cortile della biblioteca (27-28 giugno), un grande classico sestese come il concerto all’alba al Parco Europa e il progetto Reach Up! Disco Wonderland, che porta a piazza Berera alle 21:30 del 25 luglio, che segna il ritorno del dj internazionale Andy Smith (il dj “alchimista del groove” dei Portishead) insieme a Nick Halkes, fondatore della celebre XL Recordings (etichetta indipendente che conta nel proprio catalogo artisti premiati a suon di Grammy fra cui Adele, Radiohead, Vampire Weekend, Tyler the Creator e White Stripes) noto anche per esser lo storico manager dei Prodigy.

Il buongusto musicale fa braccetto con quello culinario, perché il Carbonara Festival propone le specialità romane il 3 luglio e 4 luglio, mentre il 31 luglio è in programma una serata dedicata al tango. Il rappresentante dei commercianti Patrick Panza segnala come la Notte Bianca dell’11 luglio alle 18 consenta alle attività di somministrazione di operare con deroghe all’impatto acustico, incentivando la partecipazione diffusa. «Il calendario è molto ricco e ricalca quelli che erano i nostri desiderata – spiega il presidente dell’associazione di categoria -. Più eventi sparsi sia sul calendario che nelle diverse piazze danno ai commercianti la possibilità di coinvolgimento e di ricaduta».

IL TESTIMONE POI PASSA AL PALIO

La rassegna cede il testimone al Palio di Sesto Calende, che nel 2026 celebra la quindicesima edizione. Il presidente della festa cittadina Simone Pintori ha spiegato le novità del 12 settembre e 13 settembre, tra cui figurano il Palio dei bambini al mattino e la competizione tra le squadre del Lago Maggiore nel pomeriggio, oltre naturalmente alla sfida tra i rioni e le frazioni sestesi. L’assessore Loredana D’Agaro ha infine la volontà di mantenere viva l’attrattività del territorio coinvolgendo le associazioni e le feste dei rioni in un percorso che mira a consolidare il Riverside come «un marchio cittadino riconoscibile». Il bando per la sponsorizzazione resta aperto per le attività che desiderano contribuire tramite donazioni dirette alla Pro Sesto Calende.