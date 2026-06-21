Da Galimberti a Musk, il nuovo numero di Rmfonline tra territorio e mondo

È disponibile su rmfonline.it il nuovo numero di RMFonline, il settimanale di approfondimento promosso da Radio Missione Francescana che, anche in questa edizione, offre uno sguardo articolato sull’attualità, la politica, l’economia, la cultura, la società e la vita del territorio varesino attraverso i contributi di giornalisti, scrittori, studiosi e opinionisti.

Il numero 24 del 2026 si presenta particolarmente ricco di spunti e riflessioni. Ad aprire il magazine è l’editoriale di Massimo Lodi, dedicato ai dieci anni di amministrazione del sindaco di Varese Davide Galimberti e alle trasformazioni che hanno interessato la città nell’ultimo decennio.

Ampio spazio è riservato anche ai temi economici e industriali con l’analisi di Gianfranco Fabi sull’assemblea annuale di Confindustria Varese, tra innovazione, competitività e sovranità digitale. Non mancano poi le riflessioni sul futuro urbano della città, con gli interventi di Flavio Vanetti e Sandro Frigerio dedicati al progetto di rigenerazione dell’ex area Aermacchi di Masnago.

Dall’attualità internazionale alle storie del territorio

Il numero propone inoltre contributi che spaziano ben oltre i confini locali. Roberto Cecchi riflette sul clima politico negli Stati Uniti, mentre Franco Ferraro racconta la straordinaria parabola imprenditoriale di Elon Musk e le prospettive dell’intelligenza artificiale.

Tra le pagine dedicate alla società trovano spazio anche le considerazioni di Gioia Gentile sul rapporto tra medicina, umanità e senso del limite, e quelle di Margherita Giromini, che prende spunto dall’arte giapponese del Kintsugi per una riflessione sulla fragilità e sulla capacità di rinascere.

Cultura, ambiente, storia e sport

Completano il numero numerosi contributi che affrontano temi culturali, ambientali e storici. Si va dal ricordo di Silvio Valisa, protagonista dell’impegno ambientalista varesino, alla storia del disco a 33 giri raccontata da Renata Ballerio, fino alle pagine dedicate al Risorgimento firmate da Sergio Redaelli.

Non manca lo sport, con l’intervista ad Alessandro Covi, il ciclista di Taino che punta alla partecipazione al prossimo Tour de France, né gli approfondimenti di carattere religioso e sociale che da sempre caratterizzano la linea editoriale della testata.

Un laboratorio di idee e confronto

RMFonline continua così a proporsi come uno spazio di confronto e approfondimento, capace di raccogliere voci diverse accomunate dall’attenzione per il territorio e per i grandi temi della contemporaneità. Un appuntamento settimanale che valorizza il contributo di firme conosciute del giornalismo e della cultura locale, offrendo ai lettori strumenti per comprendere meglio la realtà che li circonda.