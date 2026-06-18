Da Marchirolo a Roma in sella per celebrare gli 80 anni della Vespa

Il Vespa Club Marchirolo si prepara a vivere uno degli appuntamenti più significativi della propria storia. Dal 25 al 28 giugno i soci dell’associazione con sede nella località dell’Alto Varesotto prenderanno parte a Roma alle celebrazioni per gli 80 anni della Vespa, un evento che richiamerà migliaia di appassionati provenienti dall’Italia e dall’estero.

Fondato nel dicembre del 2015, il club sarà presente nella Capitale con una delegazione composta da 41 soci. Tra loro, 15 vespisti raggiungeranno Roma direttamente in sella ai loro mezzi d’epoca, affrontando un viaggio che rappresenta una sfida ma anche un omaggio alla storia e ai valori del celebre scooter della Piaggio, simbolo del Made in Italy. La partenza da Marchirolo è prevista per la mattina di mercoledì 24 giugno.

«Come presidente del Vespa Club Marchirolo sono orgoglioso di poter partecipare a un appuntamento così importante e di portare il nome del nostro club nella Capitale d’Italia – spiega Salvatore Parise –. In questi dieci anni abbiamo preso parte a numerosi raduni e manifestazioni, anche oltre i confini nazionali, ma questa ricorrenza ha per tutti noi un sapore speciale. Celebrare gli 80 anni della Vespa significa rendere omaggio a un simbolo che ha accompagnato generazioni di appassionati e che continua ancora oggi a unire persone provenienti da ogni parte del mondo».

Per il Vespa Club Marchirolo la trasferta romana rappresenta un momento importante nel percorso di crescita dell’associazione e un’occasione per condividere la propria passione con una comunità internazionale di vespisti. Un’esperienza resa possibile anche grazie all’impegno dei soci e di tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione della partecipazione all’evento.