Da Masnago alla Citroen di Gavirate: Flaminio Bertoni rivive grazie al genio creativo delle sue opere

Il centro stile della Citroen a Parigi parlava varesino già a metà degli anni Trenta, grazie all’estro di un giovane che aveva iniziato a formarsi alla fabbrica di aerei Aermacchi di via Sanvito Silvestro. Flaminio Bertoni, nato nel 1903 nella casa di famiglia di via Giordani a Masnago, è tornato idealmente al centro dell’attenzione degli appassionati di automobilismo grazie a un raduno itinerante. Il carosello di vetture storiche ha unito tre località centrali per la sua storia e la sua ispirazione: Varese, Laveno Mombello e Gavirate.

L’evento ha radunato una cinquantina di modelli iconici usciti dalla matita del designer, capaci di segnare il mercato automobilistico per decenni: dalla Traction Avant alla 2 Cavalli, passando per la Dyane, la Ami 6 e la DS, celebre e ricercatissimo modello noto come “squalo”. L’itinerario, coordinato da Armando Seddìo di Caravate insieme alla sua famiglia, ha eletto come base di partenza e di arrivo il salone espositivo Citroen del dealer Marelli e Pozzi di Gavirate, trasformando la giornata in un momento di divulgazione sulla vita di Bertoni, scomparso a 61 anni.

Il pubblico accorso per osservare i dettagli tecnici e stilistici delle vetture si è dimostrato trasversale per professioni ed età. Tra i presenti si sono incontrati un medico gastroenterologo di Bodio Lomnago, alcune studentesse di Caravate e Bosto, un tatuatore di Cuveglio, un capufficio arrivato da Tradate e un restauratore di Caronno Varesino, oltre ai rappresentanti di diversi club Citroen giunti da fuori regione. L’attrazione principale è rimasta la Traction Avant, il modello che superò la concezione delle vecchie berline a trazione posteriore, affiancata dalle più popolari 2 Cavalli e Dyane.

La diciannovenne Arianna Seddìo, diplomata al liceo artistico “Angelo Frattini” di Varese e studiosa della biografia del designer, ha illustrato ai presenti l’impatto emotivo che queste vetture esercitano ancora sulle nuove generazioni. La spiegazione ha toccato l’evoluzione tecnica dei progetti di Bertoni, dalle motorizzazioni da 1900 e 2000 cc della Traction Avant fino ai sistemi di sospensioni idropneumatiche che garantivano il comfort della DS. Il percorso del designer del resto cominciò prestissimo: ad appena 22 anni venne ingaggiato a Parigi dopo aver impressionato André Citroen con un brevetto personale per il sollevamento pneumatico dei finestrini.

L’intenzione degli organizzatori è quella di dare continuità a questo tipo di divulgazione sul territorio. «Questo è il primo di eventi dedicati a Citroen e a Flaminio Bertoni – ha commentato Massimo Pozzi, che ha accolto gli ospiti nella sede di Gavirate –. Siamo felici che sia stato colto dai partecipanti alla passerella il messaggio culturale, artistico e tecnologico legato ad un personaggio che andrebbe valorizzato meglio oltre al Famedio di Varese e studiato nelle scuole per i suoi meriti straordinari».