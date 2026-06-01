Da Monteviasco a Cassano Valcuvia: “Botanica Queer” e il racconto della natura in scena

La stagione Latitudini di Teatro Periferico porta il teatro nel territorio dell’Alto Varesotto con un fine settimana dedicato alla natura, alla scena e al mondo vegetale. (foto sopra di Valentina Biachi)

Il programma inizia sabato 6 giugno nel borgo di Monteviasco. Alle ore 17.30 la naturopata e guida ambientale Sonia Galazzi conduce un incontro incentrato su erbe e piante curative. Alle ore 21.00 Stefano Panzeri presenta il monologo teatrale dal titolo Semi. Lo spettacolo racconta la storia di Nikolaj Ivanovič Vavilov, agronomo nato a Mosca nel 1887 e morto a Saratov nel 1943. Il testo approfondisce la figura di uno scienziato e visionario, stimato a livello mondiale un secolo fa e ancora poco noto al pubblico.

La salita verso il borgo di Monteviasco avviene tramite la funivia, con l’ultima corsa utile programmata per le ore 17.00. Il rientro si effettua a piedi lungo il sentiero. Il pubblico deve pertanto dotarsi di calzature da trekking e di torcia elettrica. La cena del sabato sera è facoltativa, indispensabile la prenotazione da effettuarsi entro giovedì, utilizzando i medesimi contatti validi per i biglietti dello spettacolo.

La manifestazione prosegue domenica 7 giugno a Cassano Valcuvia sul Colle di San Giuseppe. Alle ore 17.30 si cammina con Botanica Queer, a cura del collettivo Nina’s Drag Queens. L’attore e botanico Ulisse Romanò conduce gli spettatori in un percorso con l’ausilio di cuffie audio. L’esperienza propone una lezione teatralizzata di botanica finalizzata alla comprensione dell’essenza queer nel mondo vegetale e si sviluppa come una riflessione in cammino sul legame tra genere umano e natura. La performance esplora il significato del termine queer, i punti di contatto tra la botanica e questa cultura, e i parallelismi tra le conclusioni di una biologa e quelle di una drag queen.

La giornata si conclude con il saggio degli allievi adulti della scuola di teatro di Cassano Valcuvia, un momento che permette anche di osservare l’architettura liberty del teatro del paese.

Informazioni e prenotazioni:

Biglietti Intero €12, ridotto €8 (under 18, over 65 e allievi di Teatro Periferico), €5 (under 12).

Doppio spettacolo: Intero 20 euro – ridotto 12/8 euroInfo e prenotazioni (per la cena antro giovedí) Tel. 334.1185848 – 347.0154861 (anche WhatsApp) info@teatroperiferico.it – www.teatroperiferico.it