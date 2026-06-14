Da Ponza al Circeo a nuoto: il carabiniere Fabio Latanza completa in meno di 9 ore e mezza

Disciplina, metodo, costanza e determinazione: sono questi gli ingredienti che hanno consentito all’Appuntato Scelto QS Fabio Latanza – 50enne originario di Taranto, ma che da diversi anni presta servizio al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Gallarate – di ottenere un significativo risultato nella traversata a nuoto Ponza – Circeo.

La competizione, che rientra tra quelle del nuoto di “Ultra Endurance” in acque libere, è una prova di eccezionale rilevanza sportiva sia per l’estremo impegno fisico e mentale richiesto sia per il prestigio della rotta marina percorsa, che unisce l’isola pontina alla terraferma. Una traversata fortemente impegnativa che prevede regole rigorose: nuoto continuativo, nessun supporto idrodinamico, nessun aiuto esterno e nessun cambio per chi procede in solitaria.

Stamane dalla località Gavi di Ponza sono partiti tre soli atleti per la traversata in solitaria più cinque squadre per la traversata in staffetta.

Con un tempo di nuoto di 9 ore, 23 minuti e 18 secondi l’Appuntato Fabio Latanza ha completato la traversata in solitaria classificandosi primo assoluto sia nella categoria singola sia rispetto a quella di staffetta a squadre. All’arrivo sulla terraferma, il nuotatore provetto ha trovato ad attenderlo anche i colleghi della Stazione Carabinieri di San Felice Circeo, accorsi per salutarlo e congratularsi per l’impresa sostenuta.

L’Appuntato Latanza non è nuovo alla partecipazione a competizioni sportive estreme.

Dopo aver concluso alcune competizioni del circuito 70.3, tra cui quelle di Jesolo, Cervia e Kraichgau (Germania), il 13 luglio 2025 ha partecipato ad una tra le gare più impegnative del circuito mondiale di Triathlon full distance, quella di Vitoria-Gasteiz in Spagna, portando a termine le tre prove (3,8 km di nuoto, i 180 km di ciclismo e i 42,2 km di corsa) in un tempo complessivo di 12 ore 32 minuti e 33 secondi.

Inoltre, nel settembre del 2024 si era cimentato in un’altra dura prova: la traversata a nuoto dello Stretto di Messina, andata e ritorno in solitaria, che aveva completato in un tempo di 2 ore, 4 minuti e 5 secondi, classificandosi primo assoluto anche in quella circostanza.

Il risultato dell’Appuntato Latanza, che nei prossimi giorni verrà ricevuto dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Varese, Colonnello Marco Gagliardo, è la tangibile testimonianza di come la disciplina, il rigore e l’impegno possano ripagare gli sforzi profusi tanto nella vita militare quanto nello sport.