Da Regione Lombardia 1,6 milioni di euro per nuovi taxi green

Acquisto dei veicoli di ultima generazione e un servizio taxi sempre più moderno ed efficiente. Sono gli obiettivi del piano di investimenti approvato dalla Giunta regionale nell’ambito dell’Assestamento al bilancio 2026 – 2028, che destina 1.670.000 euro al rinnovo del parco vetture adibito al servizio taxi.

I fondi saranno interamente dedicati all’acquisto di autoveicoli a basso o nullo impatto ambientale, una misura che punta a ridurre drasticamente le emissioni atmosferiche nelle aree urbane e interurbane, migliorando la qualità dell’aria e offrendo, al contempo, un servizio di trasporto più confortevole per i cittadini.

Soddisfazione per l’assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile Franco Lucente ha sottolineato come il provvedimento sia già stato illustrato alle associazioni di categoria. «Regione Lombardia – ha dichiarato Lucente – torna infatti a finanziare direttamente il ricambio dei mezzi dei tassisti dopo ben 13 anni dall’ultimo provvedimento analogo. Questo stanziamento, che ho recentemente illustrato alle associazioni di categoria, rappresenta un impegno concreto per garantire un trasporto pubblico sempre più moderno, sostenibile ed efficiente. Risorse importanti che permetteranno ai tassisti di rinnovare il loro parco veicolare con nuovi mezzi green e moderni, in modo da offrire un servizio sempre più confortevole e all’avanguardia».

«È l’ennesima dimostrazione – ha concluso l’assessore – della sensibilità di Regione nei confronti di una categoria, quella dei tassisti, strategica per la mobilità urbana ed interurbana. Grazie anche al confronto periodico con i rappresentanti e le sigle sindacali del comparto, abbiamo raccolto esigenze e necessità per valorizzare un sistema di trasporto sempre più innovativo, con l’unico obiettivo di rendere il servizio migliore per l’utenza e garantire condizioni di lavoro ottimali per gli autisti».