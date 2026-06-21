Da Roberto Baggio alla Gen Z: “La mia estate di USA ’94 e un mondiale che manca ai giovani”

“Più di vent’anni in un pallone.. Più di vent’anni ad aspettare quel rigore.. Per poi scoprire che la vita.. Era tutta la partita.. Era nel raggio di sole.. Che incendiava i tuoi sogni di bambino… Era nel vento che spostava il tuo codino.. Che a noi già quello sembrava un segno divino”..

Inizia così la canzone di Diodato L’uomo dietro il campione, che più che una semplice canzone è un inno d’amore a colui che ha fatto del calcio una bellezza sopraffina: Roberto Baggio.

Sono nato nel 1983, e il primo mondiale che ho seguito e che ricordo è stato quello di USA ’94.

La nostra Italia era allenata da quel profeta del calcio moderno che si chiamava Arrigo Sacchi, che aveva vinto tutto col suo Milan, il grande Milan sul tetto d’Europa e del mondo.

Come tutti gli italiani, seguo il calcio fin da piccolo e mio papà mi ha trasmesso la passione per la Juventus.

Per questo, a dieci anni, vidi la straordinaria vittoria della mia Juve in Coppa UEFA contro i tedeschi del Borussia Dortmund in quella che sarebbe diventata una classica del calcio europeo.

Roby Baggio segnò un gol nella finale di andata in Germania, e la Juve vinse il trofeo con i risultati di 1 a 3 in Germania e 3 a 0 al Delle Alpi di Torino.

A fine anno nel 1993, Roberto Baggio fu premiato col Pallone d’oro di France Football e col World Player della FIFA.

Roby, il nostro Roby era davvero riconosciuto come il più forte giocatore del mondo.

Anche se non lo abbiamo vinto, quello del 1994 è stato il mio mondiale preferito.

Il cammino dell’Italia ai Mondiali di USA ’94 fu leggendario e rocambolesco, chiuso al secondo posto dopo aver perso la finale contro il Brasile ai tiri di rigore.

Trainata dai cinque gol di Roberto Baggio, la Nazionale superò una fase a gironi complicatissima per poi arrivare fino all’epilogo di Pasadena.

L’esordio dell’Italia al mondiale fu la sconfitta per 1 a 0 contro l’Irlanda.

Nella seconda partita vincemmo contro la Norvegia 1- 0.

Vi fu attorno al ventesimo l’espulsione del portiere Pagliuca che costrinse Sacchi a sostituire Roberto Baggio proprio per far entrare Marchegiani.

In inferiorità numerica e con gran cuore, nel secondo tempo Dino Baggio segnò un magnifico gol di testa.

Nella terza partita del girone pareggiammo col Messico 1-1 e la rete di Massaro ci valse il passaggio del turno come una delle migliori terze.

Nella fase a eliminazione diretta l’Italia di Arrigo Sacchi cambiò marcia trainata dalle giocate di Roberto Baggio.

Agli ottavi di finale battemmo, ai tempi supplementari 2 a 1 la Nigeria.

Dopo un pasticcio iniziale degli azzurri, Roby Baggio salvò la squadra pareggiando a pochi minuti dalla fine e segnando poi il gol decisivo nei tempi supplementari: due gol meravigliosi.

Nei quarti di finale battemmo la Spagna 2 a 1 e fu una vittoria di carattere firmata da Dino Baggio e da un fantastico gol di Roberto Baggio a ridosso del 90° minuto.

In semifinale battemmo la Bulgaria 2 a 1 e fu la partita perfetta di Roberto Baggio, che realizzò una doppietta nel primo tempo regalando agli azzurri la finale.

Arriviamo alla finale col Brasile, il 17 luglio 1994, al Rose Bowl di Pasadena davanti a oltre 94 mila spettatori; la finalissima si giocò su ritmi bloccati e terminò a reti inviolate.

La lotteria dei rigori premiò i verdeoro dopo gli errori dal dischetto di Baresi, Massaro e, quello decisivo, di Roberto Baggio.

Ora mi vengono in mente le ultime strofe della canzone di Diodato:

“Che poi Roberto in fondo tutto questo amore è pure figlio del coraggio.. (Figlio del coraggio).. Di quel campione che toccava ogni pallone come se fosse la vita.. Lo so potrà sembrarti un’esagerazione.. Ma pure quel rigore.. A me ha insegnato un po’ la vita..”

Io mi ricordo che mio padre mi prese in braccio dopo il secondo gol di Roby contro la Bulgaria.

Moralmente, quel fantastico mondiale lo abbiamo vinto noi.

Sono lieto di essermi gustato tutta la carriera di Roby, fatta di alti e bassi certo, ma sempre caratterizzata da classe e signorilità.

Talento eccelso, classe, stile e abnegazione: questo è stato Roby.

Mai uno scandalo o parole fuori posto da parte sua.

Per quanto mi riguarda Roby è stato il più grande calciatore che io abbia visto giocare.

Era impossibile non innamorarsi del suo gioco .

In questi giorni vedo le partite del mondiale, giocato ancora negli USA e penso ai giovani della GEN Z che non hanno mai visto l’Italia a un mondiale..

Sono un po’ triste…

Ma sono anche fiducioso che ci risolleveremo.

Siamo una grande nazione e un grande popolo e sono certo che non solo ci qualificheremo al prossimo mondiale, ma saremo protagonisti.

Evviva l’Italia che si risolleva sempre nei momenti di crisi.

Evviva il calcio fatto perfezione, cioè Roberto Baggio.