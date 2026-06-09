Da Roma a Gemonio: il cammino verso i 100 anni di Benedetto XVI passa dal Varesotto

Il 16 aprile del 2027 sarà la data esatta del centenario dalla nascita – avvenuta a Marktl, in Baviera – di Joseph Ratzinger, passato alla storia come papa con il nome di Benedetto XVI. Una ricorrenza importante che troverà spazio anche nel Varesotto, più precisamente a Gemonio all’interno della tradizionale “Sagra di San Pietro”.

Martedì 23 giugno, alle ore 21, sul sagrato dell’antica chiesa romanica, ci sarà infatti un convegno di altissimo livello incentrato sulla figura di papa Benedetto: i relatori sono infatti il presidente della “Fondazione Ratzinger”, il professor don Roberto Regoli, e il professor Pietro Luca Azzaro, docente di storia del pensiero politico della Cattolica ma anche curatore dell’opera omnia di papa Ratzinger.

L’incontro – aperto a tutti e a ingresso libero – è intitolato “Joseph Ratzinger-Benedetto XVI: eredità e attualità a cento anni dalla nascita” e sarà moderato dal professor Lorenzo Ornaghi, già rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

A confermare l’importanza dell’appuntamento è la stessa Fondazione Ratzinger che ha sede a Roma e che ha stilato un calendario di dieci iniziative in tutto il mondo nel 2026 per avvicinarsi alla celebrazione del Centenario. Il convegno di Gemonio – organizzato con il Comune e con la Diocesi di Como – è il terzo evento dopo quelli di Roma e Heiligenkreuz/Vienna. Quelli successivi sono fissati a Bangalore, Budapest, Bogotà, Parigi, Vienna, Almeria, Minneapolis, Nairobi e in Vaticano.