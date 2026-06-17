Da Varese a Bruxelles, il confronto sull’economia circolare passa da Food Revolution

Torna a Milano Pink&Green, il format promosso dalla redazione di GreenPlanner che dal 2020 dà voce alle donne impegnate nei settori dell’economia circolare e della sostenibilità. L’appuntamento è per il 18 giugno 2026 alla Sala Corallo del Cinema Anteo CityLife con la quinta edizione del convegno, intitolata “Food Revolution: il valore nascosto del cibo“, dedicata quest’anno al tema dell’economia circolare applicata alla filiera agroalimentare.

L’evento metterà a confronto istituzioni, mondo della ricerca, università e imprese attorno a una domanda sempre più attuale: come ridurre gli sprechi e valorizzare ogni risorsa lungo la catena alimentare. Un tema che sarà affrontato da diverse prospettive, dalle normative europee alle innovazioni industriali, fino alle iniziative sociali dedicate al recupero del cibo.

Tra le protagoniste dell’incontro ci saranno anche due rappresentanti del territorio varesino. Interverranno infatti la deputata Maria Chiara Gadda, firmataria della legge 166 del 2016 contro lo spreco alimentare, e Nicoletta San Martino, assessora alla tutela ambientale, sostenibilità sociale ed economia circolare del Comune di Varese.

Il programma approfondirà alcuni dei principali temi che stanno ridefinendo il rapporto tra produzione alimentare e sostenibilità. Al centro del confronto il concetto di “Cradle to Cradle del food”, ovvero la capacità di progettare sistemi in cui gli scarti diventino nuove risorse, le opportunità offerte dalla bioeconomia per valorizzare i residui dell’industria alimentare, le strategie per arrivare a uno “zero sprechi in tavola” e il quadro normativo che si sta delineando a livello europeo con il futuro Circular Economy Act.

Accanto a Gadda e San Martino porteranno il loro contributo Alessandra Moretti, eurodeputata impegnata sui temi dell’ecodesign e della sostenibilità, Margherita Orazi, ricercatrice del Politecnico di Milano, Isabella Pisano, docente di biotecnologie e ricercatrice dell’Università degli Studi Aldo Moro di Bari, Susanna Potenza, ambassador, foodhack & investor di Primo Climate, Nadia Ramazzini, giurista ambientale, Stefania Ruggeri, senior scientist del Research Centre for Food and Nutrition del CREA, Serenella Sala, responsabile della Sustainable Supply Chains and Bioeconomy Unit del Joint Research Centre della Commissione europea, Marta Schiraldi, Head of Sustainability, Safety & Health del Gruppo Nestlé in Italia, Francesca Sozzi, responsabile volontari di Solidando – Fondazione IBVA.

L’iniziativa è patrocinata dalla Commissione europea ed è organizzata con il supporto di Nestlé e Nahrin. Tra i media partner figurano VareseNews e La Mia Finanza.

La partecipazione è gratuita previa iscrizione QUI fino a esaurimento dei posti disponibili. Ai giornalisti presenti in sala saranno riconosciuti due crediti formativi professionali attraverso la piattaforma dedicata dell’Ordine dei giornalisti.

L’appuntamento è fissato per giovedì 18 giugno, dalle 9.30 alle 13, alla Sala Corallo del Cinema Anteo CityLife, in piazza Tre Torri 1/L a Milano. Gli organizzatori invitano i partecipanti a presentarsi a partire dalle 9.15 per agevolare le operazioni di registrazione.