Da Varese a New York: il raviolificio Scoiattolo porta il made in italy al Summer Fancy Food Show 2026

Scoiattolo, lo storico raviolificio di famiglia varesino, sarà presente anche quest’anno al Summer Fancy Food Show di New York (28- 30 giugno), il più importante appuntamento fieristico del Nord America dedicato alle eccellenze agroalimentari e ai prodotti gourmet.

Un evento ormai consolidato per la realtà lombarda, che negli ultimi anni ha fatto dell’internazionalizzazione uno dei maggiori motori di sviluppo. Oggi l’export rappresenta circa il 70% del fatturato complessivo, sostenendo lo sviluppo del brand sia attraverso il marchio Scoiattolo sia tramite progetti di PL destinati ai grandi operatori della distribuzione internazionale.

Un percorso di espansione globale che mantiene però radici saldissime sul territorio. Tutta la produzione firmata Scoiattolo viene infatti realizzata a Lonate Ceppino, dove l’azienda è nata e continua a investire per consolidare il proprio posizionamento. Accanto allo storico stabilimento ancora attivo, il nuovo polo manifatturiero recentemente inaugurato rappresenta un investimento strategico volto ad aumentare la capacità produttiva, ottimizzare i processi e rispondere in modo efficiente alla crescente domanda di pasta fresca ripiena proveniente sia dal mercato italiano sia dai mercati esteri di riferimento.

“Il Nord America rappresenta per noi uno dei mercati più rilevanti e dinamici”, afferma Matteo Di Caro, Global Commercial Director Scoiattolo. “Tornare a New York significa rinsaldare relazioni costruite negli anni e sviluppare nuove opportunità di business in un’area che continua a mostrare un forte incremento e un vivo interesse verso le nostre referenze. La nostra missione è offrire ai consumatori un’esperienza autentica di pasta fresca italiana, contrastando concretamente il fenomeno dell’Italian sounding attraverso qualità, trasparenza e tradizione.”

In occasione della kermesse newyorkese, Scoiattolo presenterà una selezione di prodotti pensata per intercettare le evoluzioni dei consumi globali e le nuove esigenze del mercato internazionale. In particolare, l’azienda porterà all’attenzione di buyer, distributori e operatori del settore le referenze ‘Giant Ravioli’ nei tre ripieni con ‘burrata & sun-dried tomatoes’, ‘mushrooms & mozzarella’ e ‘buffalo ricotta & spinach’, selezionate per rappresentare la capacità del brand di coniugare tradizione gastronomica italiana, innovazione di prodotto e attenzione ai nuovi stili di consumo.

“Il consumatore americano evolve rapidamente: ricerca l’esperienza del cibo italiano autentico, ma esige anche praticità, formati versatili e risposte precise a specifiche esigenze alimentari”, precisa Matteo Di Caro. “La sfida si vince comprendendo a fondo queste necessità senza snaturare la nostra identità. Abbiamo sviluppato un’offerta capace di dialogare con il gusto e le abitudini di consumo locali, proponendo un prodotto che si integra naturalmente nella quotidianità dei consumatori oltreoceano.”

La capacità di adattare l’eccellenza della pasta fresca italiana alle specificità dei singoli mercati rappresenta uno dei punti di forza di Scoiattolo. Grazie all’attività del reparto interno di R&S, l’azienda sviluppa referenze in grado di interpretare gusti, tradizioni gastronomiche e abitudini di consumo differenti, mantenendo invariati gli standard qualitativi e l’identità del marchio.

Un approccio che consente oggi al raviolificio di gestire un portafoglio internazionale composto da oltre 250 ricette, 30 formati e 50 referenze, confermandosi in questo modo partner strategico per retailer di tutto il mondo. Una progressione che continua a partire da Lonate Ceppino, dove ogni prodotto Scoiattolo prende forma secondo un modello che unisce tradizione familiare, innovazione industriale e autentico saper fare italiano.