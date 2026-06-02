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Da Varese a Seoul: il designer Mauro Porcini ospite d’onore alla Festa della Repubblica in Corea del Sud

Il celebre manager, cresciuto a Bizzozero e oggi alla guida del design globale di Samsung, ha preso parte alle celebrazioni del 2 giugno nella capitale asiatica

Generico 01 Jun 2026

C’è un pezzo di Varese che brilla nelle celebrazioni internazionali della Festa della Repubblica. A Seoul, capitale della Corea del Sud, la comunità diplomatica e istituzionale si è riunita per celebrare l’anniversario della nascita della Repubblica Italiana e, tra gli ospiti d’onore della serata, è spiccato il nome del designer varesino Mauro Porcini.

Il nome del manager italiano è stato proiettato sul maxischermo del palco principale tra le massime autorità, i rappresentanti dei più prestigiosi istituti universitari coreani e il Maestro Roberto Abbado. All’appuntamento asiatico Porcini era accompagnato dalla moglie Carlotta Laurenti, che lo ha seguito in questa nuova avventura professionale e di vita oltreoceano.

Generico 01 Jun 2026

Una carriera ai vertici dell’innovazione mondiale

Cresciuto nel rione varesino di Bizzozero, Porcini rappresenta da anni uno dei profili italiani più influenti nel panorama del design globale. Dopo la laurea al Politecnico di Milano e le prime esperienze con Philips e l’agenzia Wisemad, la sua carriera ha preso il volo negli Stati Uniti.

È stato prima il volto della svolta creativa di 3M, dove ha ricoperto il ruolo di primo Chief Design Officer nella storia della multinazionale, per poi passare nel 2012 al colosso americano PepsiCo. A New York, in qualità di Senior Vice President e capo del comparto design, ha guidato per tredici anni un team globale capace di collezionare oltre 2.300 premi internazionali nel campo dell’innovazione e della creatività.

Generico 01 Jun 2026

La nuova sfida in Asia

Nella primavera del 2025, Porcini ha firmato un altro storico primato: ha salutato gli Stati Uniti per trasferirsi a Seoul ed entrare nel gotha di Samsung, diventando il primo Chief Design Officer nella storia del gigante tecnologico coreano. Un ruolo di primissimo piano che lo vede oggi impegnato a ridefinire le strategie del brand attraverso il concetto di “design thinking” centrato sul valore umano, portando l’identità e la sensibilità italiana all’interno di una delle aziende più avanzate del pianeta.

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Pubblicato il 02 Giugno 2026
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