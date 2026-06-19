Da Varese alla Valsesia per raccontare (e vivere) il minimalismo nel giorno del Solstizio

Dall’esperienza del “LAB” di Castiglione Olona un appuntamento speciale il 21 giugno a Quarona.

Una giornata tra pittura sperimentale, corpo e natura, ispirata alla Minimal Art e alla filosofia del “Less but better”.

Chi vive a Varese respira il minimalismo quasi senza accorgersene, ogni volta che lo sguardo incontra le finestre di Villa Panza, che ospita una delle collezioni d’arte, celebre in tutto il mondo, dedicate alla Minimal Art internazionale: spazio vuoto, luce pura e la riduzione geometrica non sono solo stile, ma un modo di percepire il mondo.

È proprio partendo da questa sensibilità, unita alla passione per la ricerca pittorica sul segno, che nasce “Minimalismi”, un progetto di talk e workshop ideato e condotto da Francesca Caraffini che, partendo dal suo “LAB” a Castiglione Olona, si sposta in luoghi capaci di accogliere e valorizzare le esperienze nate dalla celebre filosofia del “Less but better” (meno, ma meglio) del designer tedesco Dieter Rams.

L’obiettivo è esplorare il minimalismo come strumento applicabile alla vita quotidiana, alla comunicazione e allo stile di vita, senza cadere negli eccessi proposti in modo selvaggio dai social network.

Minimalismi… al Solstizio

Domenica 21 giugno, dalle 10 alle 17,30 il workshop si terrà a Quarona (Vercelli), nel neonato spazio “Asnusia” e nel verde della Valsesia. In questa cornice, l’arte diventa un ponte culturale con la natura e il benessere. La cura del corpo e l’ascolto interiore saranno infatti affidati a Renata Maltese, operatrice shiatsu, che guiderà i partecipanti in una sessione di stretching dei meridiani all’aperto.

Nel pomeriggio, dopo il talk dedicato alla filosofia della sottrazione, si entrerà nel vivo del laboratorio di pittura sperimentale a china. I partecipanti saranno invitati a raccogliere elementi organici nella natura circostante per utilizzarli come insoliti strumenti espressivi, indagando il rapporto ancestrale tra il segno nero della china e lo spazio vuoto del foglio bianco.

L’evento è a numero chiuso proprio per garantire la qualità dell’esperienza e la cura della condivisione.

Per informazioni dettagliate su orari, costi e iscrizioni, è possibile consultare la pagina ufficiale del progetto o ciamare il +39 3495470759

https://artstudiolab.it/workshop/minimalismi-al-solstizio.php