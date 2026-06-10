Dai record sul lago salato di Bonneville a un libro: Daniele Restelli racconta la sua sfida
Il motociclista saronnese che nel 2024 conquistò quattro record di velocità a Bonneville con una Gilera 50 del 1972 racconta in un volume dieci anni di preparazione, viaggi e sfide
Dalle piste bianche del lago salato di Bonneville alle pagine di un libro. Daniele Restelli, il motociclista di Saronno che nel 2024 aveva conquistato quattro record di velocità negli Stati Uniti in sella a una Gilera 50 del 1972, ha deciso di raccontare la sua avventura in un volume intitolato “La mia sfida – La storia di un uomo normale alla conquista di un record mondiale”.
Il libro ripercorre un percorso iniziato oltre dieci anni fa, quando Restelli decise di inseguire il sogno di gareggiare a Bonneville, nello Utah, uno dei luoghi più iconici al mondo per le prove di velocità. Un progetto costruito nel tempo tra preparazione tecnica, trasferte, imprevisti, sacrifici e la costante ricerca delle prestazioni necessarie per competere sul celebre lago salato americano.
Nel settembre dello scorso anno avevamo raccontato il successo del motociclista saronnese, capace di conquistare quattro record nelle categorie AMA e FIM con una Gilera 50 del 1972 appositamente preparata per la sfida. Un risultato che aveva rappresentato il punto di arrivo di un lungo cammino iniziato molti anni prima.
Ora quell’esperienza diventa un racconto scritto. Nel volume Restelli ripercorre non solo gli aspetti sportivi e tecnici dell’impresa, ma anche quelli più personali e umani: gli incontri, le difficoltà affrontate lungo il percorso e le emozioni vissute fino al raggiungimento dell’obiettivo.
“La mia sfida” è attualmente disponibile in preordine sulla piattaforma dell’editore Bookabook. QUI INFO
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