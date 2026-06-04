Dal 10 al 14 giugno torna la Milano Green Week, la settimana dedicata all’ambiente, al verde, alla biodiversità che con oltre 200 appuntamenti aperti a tutti e tutte – tra eventi, talk, passeggiate, spettacoli e laboratori – racconterà una Milano che si fa “laboratorio della transizione ecologica”.

Una manifestazione organizzata dal basso e diffusa nei nove Municipi in cui sono protagonisti, oltre all’Amministrazione, le tante e diverse associazioni, istituzioni, università, enti, aziende, comitati impegnati per una Milano che passo dopo passo si trasforma, diventando sempre più resiliente, attenta ai temi ambientali, alla cura del verde, al contrasto e alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

“Anche quest’anno – spiega l’assessora all’Ambiente e Verde Elena Grandi – attraverso eventi, talk, laboratori, passeggiate, spettacoli teatrali e mostre, con la Milano Green Week raccontiamo – e facciamo raccontare dalle persone – una città che si sta trasformando in funzione dei cambiamenti climatici, cercando di mitigarne gli effetti. Modificare lo spazio pubblico, adattare le scelte di trasformazione urbana, tutelare la biodiversità, incrementare parchi e aree verdi, promuovere la transizione energetica e creare sempre più consapevolezza attraverso buone pratiche: sono azioni al centro del nostro lavoro e che nella Milano Green Week possono essere descritte e divulgate. Una settimana che è occasione preziosa per valorizzare il ruolo di Milano come laboratorio di idee e progettualità per transizione ecologica, orientate a costruire un futuro più sostenibile, inclusivo e resiliente. La partecipazione e la costruzione condivisa del palinsesto della Milano Green Week ci confermano ogni anno l’importanza della collaborazione tra tutti gli attori del territorio per affrontare le sfide ambientali e climatiche con visione, responsabilità e capacità di innovazione”.

Ad inaugurare la Milano Green Week, martedì 9 giugno, alle ore 18.30 al Teatro Burri del Parco Sempione, lo spettacolo “Green Days” prodotto da Campo Teatrale che, sullo sfondo di uno confronto intergenerazionale tra Millenial e Gen Z, farà riflettere sulle nostre scelte quotidiane e su come queste azioni, piccole o grandi, condizioneranno il futuro e il pianeta.

A partire dal 10 giugno, appuntamenti al via, tra cui gli eventi istituzionali curati dall’Assessorato all’Ambiente e Verde. Al Museo Civico di Storia Naturale, alle ore 10 si riunisce l’Assemblea dei Giovani per il Clima, mentre dalle ore 10 alle 14 apertura straordinaria dello Sportello Energia del Comune di Milano (corso Buenos Aires angolo via Giovanni Omboni, sottopasso pedonale, fino al 12 giugno) per richiedere informazioni e per la distribuzione gratuita del nuovo opuscolo informativo per la cittadinanza “Vademecum Impianti Termici”.

Giovedì 11 giugno (ore 15, Museo Civico di Storia Naturale) un pomeriggio dedicato agli animali con “Il diritto degli animali”, evento curato dall’Assessorato insieme a LAV, Arma dei Carabinieri e Garanti per la Tutela degli Animali del Comune di Milano: un’occasione di confronto tra istituzioni, associazioni, veterinari, università e Forze dell’ordine moderata dal divulgatore e attore Gianfelice Facchetti.

Il 12 giugno, alle ore 18, inaugurazione simbolica della nuova area verde e depavimentata in via Toce con l’incontro “Da grigio a verde: come cambiano le città”: un confronto tra l’assessora all’Ambiente e Verde Elena Grandi e gli assessori di Bergamo, Brescia, Genova e Torino, moderato da Giulia Bassetto, autrice di Will Media, su come le città si trasformano per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici.

Sabato 13, alle ore 16, passeggiata per scoprire l’area verde in corso di realizzazione nell’ex area Innocenti, in zona Lambrate, che raddoppierà la superficie verde del parco della Lambretta nell’ambito del progetto Magnifica Fabbrica del Teatro alla Scala. Una trasformazione in “Giardini d’acqua” che riguarderà prati, filari alberati, canali e gestione delle acque.

Tra gli eventi istituzionali anche il “Goccia Fest 26 – La Natura si fa spazio” (sabato 13 maggio, a partire dalle ore 10, ingresso da via Privata Giampietrino 4): il primo evento pubblico nell’area della Goccia, per far conoscere alla città il luogo, la biodiversità che lo caratterizza e il processo di rigenerazione ambientale che lo caratterizza con laboratori didattici, esplorazioni guidate incontri, attività artistiche e creative. L’evento è organizzato nell’ambito del progetto EUI 02-130 GOCCIA (Green Opportunities to Clean-up Contaminants through an Interspecies Alliance), finanziato dall’Iniziativa Urbana Europea della Commissione Europea.

Numerose infine le passeggiate botaniche, per scoprire verde e biodiversità di parchi e aree verdi cittadine – dal parco Lambro al Forlanini, dal parco Simoni Lopez, alle marcite di Chiaravalle e della Vettabbia, dalla BAM al parco UpTown di Cascina Merlata, solo per citarne alcune -, oltre ai tantissimi laboratori, talk, giochi, escursioni in bicicletta e mostre organizzati e curati dalle associazioni, enti e comitati che anni sono al fianco dell’Assessorato nella Milano Green Week.

Il programma completo e ufficiale della Milano Green Week è consultabile sul sito milanogreenweek.it.