Dal 15 giugno il parcheggio San Michele a Busto Arsizio diventa smart con lettura della targa

Dal prossimo 15 giugno il parcheggio di via San Michele a Busto Arsizio entrerà ufficialmente in funzione come area di sosta a pagamento. La novità principale riguarda il sistema di gestione: sarà infatti il primo parcheggio cittadino dotato di accesso automatizzato tramite lettura della targa, senza ticket cartacei e senza necessità di esporre alcun tagliando sul veicolo.

L’intervento rappresenta un ulteriore passo nel percorso di digitalizzazione dei servizi per la mobilità promosso dal Comune di Busto Arsizio e da AGESP, con l’obiettivo di semplificare l’utilizzo dei parcheggi e rendere più efficiente la gestione della sosta.

Come funziona il nuovo parcheggio

All’ingresso del parcheggio una telecamera rileverà automaticamente la targa del veicolo, consentendo l’accesso senza ritirare alcun biglietto.

Al termine della sosta, l’automobilista dovrà semplicemente recarsi alla cassa automatica e digitare la propria targa per visualizzare l’importo da pagare ed effettuare il saldo.

In alternativa sarà possibile gestire il pagamento attraverso le applicazioni già abilitate al servizio:

EasyPark

Telepass Pay

MooneyGo

In questo caso la sosta dovrà essere attivata seguendo le modalità previste dalle singole piattaforme.

Quanto costa parcheggiare in via San Michele

Il parcheggio dispone di 108 posti auto e di accessi pedonali sia su via San Michele sia su via Matteotti.

La tariffa è stata fissata a 0,50 euro all’ora, con un costo massimo di 2 euro per ogni singola sosta. Questo significa che, anche lasciando l’auto per l’intera giornata nelle fasce a pagamento, la spesa non supererà i 2 euro.

C’è però un aspetto da tenere presente: in caso di due o più ingressi nella stessa giornata, il conteggio della tariffa ripartirà da zero a ogni nuovo accesso. Il tetto massimo di 2 euro, quindi, si applica alla singola sosta e non all’intera giornata.

Quando si paga e quando il parcheggio è gratuito

La sosta sarà a pagamento dal lunedì al giovedì, nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 19.30.

Nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, così come nei giorni festivi, il parcheggio sarà invece completamente gratuito.

Una scelta che punta a favorire l’utilizzo dell’area da parte di cittadini, lavoratori e utenti diretti verso il centro cittadino, offrendo una soluzione a costi contenuti rispetto ad altre aree di sosta.

Un nuovo tassello per la mobilità cittadina

Con l’attivazione del sistema automatizzato, Busto Arsizio sperimenta per la prima volta una gestione della sosta basata sulla lettura delle targhe, eliminando l’uso dei ticket cartacei e semplificando le operazioni di accesso e pagamento.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’InfoPoint Parcheggi di via Mazzini 24/b.