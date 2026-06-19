Dal 20 al 30 giugno Pronto Soccorso di Cittiglio ai minimi termini. “Andate in altre strutture”
Ultima fase della ristrutturazione e ampliamento del presidio d'urgenza. "La popolazione è invitata a fare riferimento, in via preferenziale, ai Pronto Soccorso di Varese, Luino e Angera"
Da sabato 20 giugno e fino al 30 giugno, il Pronto Soccorso di Cittiglio viene ridotto ai minimi termini: Asst Sette Laghi invita a rivolgersi alla struttura “esclusivamente nei casi in cui non sia possibile accedere ad altre strutture della rete dell’emergenza-urgenza”.
I lavori di ristrutturazione e ampliamento del Pronto Soccorso di Cittiglio sono infatti entrati nella fase conclusiva: per consentire il completamento degli interventi e la consegna dei nuovi spazi, si rende necessario ridurre temporaneamente l’afflusso alla struttura nei giorni che precedono il termine dei lavori.
“Il Pronto Soccorso di Cittiglio continuerà comunque a garantire la presa in carico dei casi di emergenza e urgenza che dovessero presentarsi” assicura Asst. “Tuttavia, per tutte le situazioni che non richiedano necessariamente l’accesso alla struttura del Medio Verbano, la popolazione è invitata a fare riferimento, in via preferenziale, ai Pronto Soccorso di Varese, Luino e Angera”.
“La collaborazione dei cittadini in questa fase conclusiva dei lavori contribuirà a consentire l’apertura dei nuovi spazi e il potenziamento dei servizi a beneficio dell’intera comunità. Si ringrazia la popolazione per la comprensione e la collaborazione”.
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