Dal cinema musicale al racconto del sociale: l’Istituto Antonioni di Busto Arsizio al Milano Film Fest

L’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni di Busto Arsizio sarà tra i protagonisti del Milano Film Fest 2026, in programma dal 4 al 9 giugno nel capoluogo lombardo. La scuola di cinema con sede a Villa Calcaterra parteciperà alla manifestazione con una masterclass dedicata al rapporto tra musica e cinema e con un incontro nell’Area Industry dedicato al ruolo del cinema nel racconto del sociale.

Una masterclass tra musica, cinema e grandi protagonisti

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 5 giugno alle 17 alla Casa degli Artisti di Milano. Nell’ambito della nuova sezione Milano Film Fest Academy, dedicata alla formazione dei professionisti del cinema e delle serie tv di domani, l’Istituto Antonioni curerà la masterclass “Musica che diventa Cinema: storie, canzoni, città e suggestioni – Giorgio Verdelli in dialogo con Steve Della Casa”.

Giorgio Verdelli, autore, regista e produttore di numerosi documentari musicali, dialogherà con Steve Della Casa, critico cinematografico e membro del consiglio di amministrazione dell’Istituto Antonioni, oltre che storico direttore del BA Film Festival.

All’incontro prenderanno parte anche Paolo Dal Bon, presidente della Fondazione Giorgio Gaber, e Michele Mozzati, scrittore e autore televisivo. Previsto inoltre un videomessaggio di Paolo Jannacci.

Cinema e impegno sociale nell’Area Industry

Lunedì 8 giugno alle 11, al cinema Anteo di Milano, l’Istituto Antonioni sarà invece presente all’incontro organizzato da Mediafriends dal titolo “Sguardi condivisi, quando il cinema racconta il sociale. Storie catturate dall’obiettivo per raccontare un mondo complesso e provare a migliorarlo”.

L’evento approfondirà il ruolo del cinema e dei set come strumenti per raccontare e promuovere progetti sociali. Tra i relatori figurano Giampaolo Letta, amministratore delegato di Medusa Film, Mirko Pajé, direttore artistico del Festival del Cinema Nuovo, e Marco Crepaldi, amministratore delegato dell’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni.

Nel corso dell’incontro saranno proiettati quattro cortometraggi promossi da Mediafriends. Tra questi anche “A regola d’arte”, diretto da Samuele Romano e realizzato dall’Istituto Antonioni.

Ingresso libero agli appuntamenti

Entrambi gli eventi saranno a ingresso libero e gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili. La partecipazione dell’istituto bustocco conferma il legame sempre più stretto tra la scuola di cinema e i principali appuntamenti del panorama audiovisivo nazionale.