Dal fritto misto alla musica live: il mare arriva a Carnago per un weekend tutto da gustare

A Carnago arriva un weekend capace di portare il mare nel cuore della provincia. Da venerdì 19 a domenica 21 giugno la Pro Loco Carnago APS organizza la sesta edizione della Festa del Pesce, appuntamento ormai atteso da tanti appassionati della buona tavola provenienti da tutto il territorio.

La manifestazione si svolgerà nella tensostruttura della Pro Loco in via Rione Bregana 2 a Carnago, presso l’Azienda Agricola Cogo, una location immersa nel verde che offre la possibilità di trascorrere una piacevole giornata tra gli animali della fattoria, un’area attrezzata per bambini e una gustosa Agrigelateria con vendita di formaggi di produzione locale.

Protagonista assoluto sarà naturalmente il menù, pensato per portare in tavola i migliori sapori del mare. Ogni sera, a partire dalle 19, sarà possibile cenare con specialità come spaghetti allo scoglio, tortelli alla ricciola, fritto misto, grigliata di pesce, branzino alla piastra e baccalà con polenta. Domenica il servizio sarà attivo anche a pranzo. Non mancheranno inoltre proposte dedicate a chi preferisce la carne o segue un’alimentazione vegetariana.

Ad accompagnare le serate ci sarà un bar sempre aperto con birra fresca, un aperitivo dedicato all’evento e l’immancabile Asfaltino, il celebre digestivo che negli anni è diventato uno dei simboli della festa.

Dopo cena spazio alla musica dal vivo con tre appuntamenti pensati per coinvolgere pubblici di tutte le età:

Venerdì 19 giugno, ore 21.30: Tequila, viaggio nella musica dei Litfiba

Sabato 20 giugno, ore 21.00: Clemente Zeta Band

Domenica 21 giugno, ore 21.00: The Big Band – La Verdi Musica

Grazie all’ampio parcheggio interno, i visitatori potranno raggiungere comodamente il cuore della manifestazione e godersi una serata in compagnia senza pensieri.

L’evento si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.

CONTATTI

Pro Loco Carago

piazza Antonio Gramsci 3, Carnago

T: 347 432 5807

@:proloco.carnago@tiscali.it

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