Dal golpe ai desaparecidos: l’Argentina racconta la sua ferita, cinquant’anni dopo

A cinquant’anni dal golpe che il 24 marzo 1976 pose fine alla democrazia argentina, Materia di Castronno ospita una serata di approfondimento e memoria dedicata a una delle pagine più drammatiche della storia contemporanea del Paese sudamericano.

L’appuntamento è in programma martedì 23 giugno alle ore 21 e offrirà al pubblico l’occasione di ripercorrere gli anni della dittatura civico-militare che segnò profondamente la società argentina, provocando migliaia di vittime e lasciando una ferita ancora aperta nella memoria collettiva.

Attraverso le testimonianze e gli interventi di tre ospiti argentini – Sabatino Annecchiarico, Mónica Hasenberg e Martín Stigol – verranno affrontati temi centrali di quel periodo storico: il colpo di Stato, la repressione politica, la tragedia dei desaparecidos, il ruolo delle Madres de Plaza de Mayo e l’esperienza della comunità italiana durante gli anni della dittatura.

Ad accompagnare la serata saranno le immagini storiche dell’Archivio Hasenberg-Quaretti, messe a disposizione dal Foto Club Varese APS. Un patrimonio fotografico che contribuirà a restituire il clima di quegli anni e a contestualizzare il racconto degli eventi che sconvolsero l’Argentina.

L’incontro sarà moderato da Ferdinando Giaquinto e si propone come un momento di riflessione e approfondimento storico, per comprendere le conseguenze di una stagione segnata dalla violazione dei diritti umani e per mantenere viva la memoria di chi ne fu vittima.

Materia Spazio Libero si trova in via confalonieri 5 sant’alessandro Castronno.