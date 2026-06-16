Dal golpe ai desaparecidos: l’Argentina racconta la sua ferita, cinquant’anni dopo
A Materia una serata dedicata ai cinquant’anni dal colpo di Stato del 24 marzo 1976. Attraverso testimonianze, racconti e immagini d’archivio, il ricordo della dittatura argentina, dei desaparecidos e della battaglia delle Madres de Plaza de Mayo
A cinquant’anni dal golpe che il 24 marzo 1976 pose fine alla democrazia argentina, Materia di Castronno ospita una serata di approfondimento e memoria dedicata a una delle pagine più drammatiche della storia contemporanea del Paese sudamericano.
L’appuntamento è in programma martedì 23 giugno alle ore 21 e offrirà al pubblico l’occasione di ripercorrere gli anni della dittatura civico-militare che segnò profondamente la società argentina, provocando migliaia di vittime e lasciando una ferita ancora aperta nella memoria collettiva.
Attraverso le testimonianze e gli interventi di tre ospiti argentini – Sabatino Annecchiarico, Mónica Hasenberg e Martín Stigol – verranno affrontati temi centrali di quel periodo storico: il colpo di Stato, la repressione politica, la tragedia dei desaparecidos, il ruolo delle Madres de Plaza de Mayo e l’esperienza della comunità italiana durante gli anni della dittatura.
Ad accompagnare la serata saranno le immagini storiche dell’Archivio Hasenberg-Quaretti, messe a disposizione dal Foto Club Varese APS. Un patrimonio fotografico che contribuirà a restituire il clima di quegli anni e a contestualizzare il racconto degli eventi che sconvolsero l’Argentina.
L’incontro sarà moderato da Ferdinando Giaquinto e si propone come un momento di riflessione e approfondimento storico, per comprendere le conseguenze di una stagione segnata dalla violazione dei diritti umani e per mantenere viva la memoria di chi ne fu vittima.
PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALLA SERATA
Materia Spazio Libero si trova in via confalonieri 5 sant’alessandro Castronno.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Elon Musk entra dal tetto
massimiliano_buzzi su Elon Musk entra dal tetto
pzellner su Elon Musk entra dal tetto
MarcoGamberoni su Comerio perde un'icona: la piscina della ex Whirlpool non riaprirà per l'estate 2026
principe.rosso su Maltempo, nubifragio sul sud della provincia: grandine tra Gallarate, Cassano e Somma. Alberi caduti a Legnano
Tommaso Guidotti su Sulla ciclabile di viale Belforte serve fare chiarezza
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.