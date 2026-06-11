Dal Kosovo al Varesotto: sport e amicizia per i ragazzi di Velika Hoča

Prosegue il soggiorno lombardo dei dodici ragazzi serbi provenienti da Velika Hoča, enclave serba del Kosovo e Metochia, arrivati in Italia nell’ambito del progetto “Fuori dall’Enclave – In gioco per il domani”. L’iniziativa, promossa dall’associazione Una Voce Nel Silenzio, punta a favorire l’incontro tra giovani attraverso lo sport e la conoscenza reciproca, grazie anche al contributo di Regione Lombardia e al coinvolgimento di numerose realtà del territorio.

Sul ring della palestra di Morazzone

Tra le prime attività in programma, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di cimentarsi con la boxe nella palestra di Morazzone. L’allenamento ha rappresentato un’occasione per conoscere una disciplina diversa dal calcio e per condividere un momento di crescita sportiva insieme agli istruttori e ai volontari coinvolti nel progetto.

Calcio e allenamento a Gazzada Schianno

La settimana è proseguita al campo sportivo di Gazzada Schianno, dove i giovani ospiti hanno preso parte a una sessione di allenamento calcistico. Un pomeriggio dedicato allo sport più amato dai ragazzi, vissuto tra esercizi, partite e momenti di socializzazione con i coetanei italiani.

Triangolare alla Cedratese di Gallarate

Uno degli appuntamenti più attesi si è svolto a Gallarate, sul campo della Cedratese, che ha ospitato un triangolare di calcio. L’evento ha permesso ai ragazzi di confrontarsi sul terreno di gioco in un clima di amicizia e fair play, confermando lo sport come linguaggio universale capace di superare barriere culturali e linguistiche.

Il progetto proseguirà fino al 15 giugno con ulteriori iniziative, incontri e visite sul territorio lombardo, offrendo ai giovani partecipanti un’esperienza di confronto e condivisione lontana dalla quotidianità della loro enclave.