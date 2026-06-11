Dal Kosovo al Varesotto: sport e amicizia per i ragazzi di Velika Hoča
Allenamenti di boxe a Morazzone, calcio a Gazzada Schianno e un triangolare alla Cedratese di Gallarate per i dodici giovani ospiti del progetto “Fuori dall’Enclave”
Prosegue il soggiorno lombardo dei dodici ragazzi serbi provenienti da Velika Hoča, enclave serba del Kosovo e Metochia, arrivati in Italia nell’ambito del progetto “Fuori dall’Enclave – In gioco per il domani”. L’iniziativa, promossa dall’associazione Una Voce Nel Silenzio, punta a favorire l’incontro tra giovani attraverso lo sport e la conoscenza reciproca, grazie anche al contributo di Regione Lombardia e al coinvolgimento di numerose realtà del territorio.
Sul ring della palestra di Morazzone
Tra le prime attività in programma, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di cimentarsi con la boxe nella palestra di Morazzone. L’allenamento ha rappresentato un’occasione per conoscere una disciplina diversa dal calcio e per condividere un momento di crescita sportiva insieme agli istruttori e ai volontari coinvolti nel progetto.
Calcio e allenamento a Gazzada Schianno
La settimana è proseguita al campo sportivo di Gazzada Schianno, dove i giovani ospiti hanno preso parte a una sessione di allenamento calcistico. Un pomeriggio dedicato allo sport più amato dai ragazzi, vissuto tra esercizi, partite e momenti di socializzazione con i coetanei italiani.
Triangolare alla Cedratese di Gallarate
Uno degli appuntamenti più attesi si è svolto a Gallarate, sul campo della Cedratese, che ha ospitato un triangolare di calcio. L’evento ha permesso ai ragazzi di confrontarsi sul terreno di gioco in un clima di amicizia e fair play, confermando lo sport come linguaggio universale capace di superare barriere culturali e linguistiche.
Il progetto proseguirà fino al 15 giugno con ulteriori iniziative, incontri e visite sul territorio lombardo, offrendo ai giovani partecipanti un’esperienza di confronto e condivisione lontana dalla quotidianità della loro enclave.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Tommaso Guidotti su Sulla ciclabile di viale Belforte serve fare chiarezza
Fabio Rocchi su Sulla ciclabile di viale Belforte serve fare chiarezza
principe.rosso su Ragazzini spaccano con un martelletto il vetro di un autobus di Autolinee Varesine, l'azienda: "Siamo esasperati"
robertolonate su Cade da un'impalcatura in un cantiere a Tradate, operaio soccorso dai vigili del fuoco
SABY24 su I genitori di un bimbo sono sordi, a Cocquio Trevisago una classe impara la lingua dei segni per la recita di fine anno
Felice su Rissa con bastoni e sassaiola alla stazione di Garbagnate: danneggiato anche un treno
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.