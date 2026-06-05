Dal Lago Maggiore a Milano in treno con “inversione di marcia” a Gallarate

Dalla zona del Lago Maggiore a Milano, ma con “inversione di marcia” a Gallarate: sarà il particolare orario previsto nella settimana tra 7 e 13 agosto. Per sette giorni la tratta da Rho a Gallarate sarà sospesa: non circolerà nessun treno, su una linea che normalmente “carica” oltre 150mila viaggiatori ogni giorno.

È solo una delle chiusure previste dalla raffica di cantieri sulla rete Rfi/Fs, necessaria per rispettare le scadenze del Pnrr. Se nell’ultimo anno la sospensione del traffico per lavori ha interessato solo i weekend, se sulle linee di diramazione oltre Gallarate le sospensioni sono state per lo più estive, ora invece riguarda anche la settimana, in un periodo non certo nel cuore dell’estate.

Per Trenord le limitazioni alla rete rappresentano una sfida non da poco: sono molte le sospensioni previste (dal 14 giugno al 4 luglio si arriverà a ben 151 km di linee senza treni, tra Varesotto e Alto Milanese) e si tratta anche di linee ad alto carico, dove è difficile garantire autobus sostitutivi.

Per questo il gestore della rete ha predisposto appunto il piano straordinario con “inversione di marcia” a Gallarate.

Ma cosa significa?

Nella settimana dal 7 al 13 giugno i treni da Arona e Domodossola arriveranno a Gallarate e ripartiranno in direzione Milano Centrale sull’unica linea disponibile, la nuova ferrovia per Malpensa, che passando da Saronno e Bovisa porta poi fino al centro di Milano.

Come funzionano le corse prolungate

Nel dettaglio un treno da Arona o Domodossola arriverà a Gallarate (al binario 1), dove il personale farà il “cambio banco”, vale a dire il passaggio dei macchinisti da una cabina all’altra. Detta in termini scorretti ma comprensibili: l’inversione di marcia, per consentire al treno di ripartire verso Nord e imboccare la linea per Malpensa.

L’orario prevede il prolungamento di tutte le corse Regio Express Milano Centrale-Malpensa-Gallarate, verso Arona e Domodossola, con un totale di 41 coppie di corse giornaliere nei feriali (41 in direzione Arona-Domo, 41 in direzione Milano).

Facciamo un esempio: un viaggiatore da Milano diretto al Lago Maggiore nella mattina di lunedì prenderà in centrale il Regio Express 2932 delle 9.25 che va a Malpensa e prosegue per Gallarate. Alle 10.36 il treno arriva a Gallarate e ripartirà (cambiando numero) 12 minuti dopo per Arona: anche se sul motore di ricerca orari risulta un cambio, il viaggiatore deve semplicemente stare a bordo, per scendere poi ad Arona o Stresa (facciamo un esempio).

Da Gallarate i convogli sono utilizzabili anche dai viaggiatori in arrivo o in partenza con i treni da/per la linea di Luino oppure con gli autobus sostitutivi da/per Varese/Porto Ceresio (la linea è chiusa fino al 5 luglio).