Dal Mulino del Trotto a Castiglione Olona in bicicletta: escursione gratuita lungo la “Via della Molera”

Domenica 14 giugno un itinerario di circa venti chilometri permetterà di scoprire le cave della Pietra Molera, la ferrovia della Valmorea, i Mulini di Gurone e il borgo rinascimentale di Castiglione Olona

weekendUn viaggio tra storia, natura e archeologia industriale pedalando lungo le nuove ciclopedonali che collegano il territorio della Valle Olona. È l’iniziativa proposta per domenica 14 giugno dal Parco Valle del Lanza e da Archeologistics, che organizzano una giornata gratuita in bicicletta dal Mulino del Trotto di Solbiate con Cagno fino al borgo storico di Castiglione Olona.

L’escursione, aperta a tutti e gratuita previa prenotazione, permetterà ai partecipanti di scoprire alcuni dei luoghi più significativi del territorio seguendo un itinerario ispirato all’antica Via della Pietra Molera, materiale che per secoli ha caratterizzato l’economia e il paesaggio della zona.

Sulle ciclopedonali Ti-Ciclo-Via e MOVE ON

La partenza è fissata alle 9.30 dal Mulino del Trotto (ritrovo alle 9,15). Il percorso si svilupperà lungo le ciclopedonali Ti-Ciclo-Via, progetto di mobilità ciclistica transfrontaliera che interessa i territori della Valle Olona, della Valle del Lanza e del Mendrisiotto, e MOVE ON, iniziativa che collega la Valle Olona con Milano attraverso una rete dedicata alla mobilità dolce.

Lungo il tragitto i partecipanti saranno accompagnati dagli operatori di Archeologistics e potranno conoscere aspetti storici e culturali del territorio attraverso diverse tappe tematiche.

Dalle cave della Molera alle industrie della Valle Olona

La mattinata sarà dedicata alla scoperta delle Cave della Pietra Molera, della ferrovia della Valmorea e dei Mulini di Gurone, luoghi che raccontano il passato produttivo e commerciale dell’area.

Nel pomeriggio l’attenzione si sposterà invece sul patrimonio industriale che ha caratterizzato il territorio di Castiglione Olona, Malnate e della Valle Olona, in un percorso che intreccia storia, lavoro e trasformazioni del paesaggio.

Un focus sulla biodiversità del territorio

Ad arricchire la giornata saranno anche le Guardie Ecologiche Volontarie del Parco Valle del Lanza, che accompagneranno i partecipanti alla scoperta degli aspetti naturalistici dell’area.

Particolare attenzione sarà dedicata alle piante esotiche presenti nell’area umida di Gurone e agli ecosistemi che caratterizzano questa porzione di territorio, offrendo un’occasione per approfondire la conoscenza della fauna e della flora locali.

Informazioni utili

Il ritrovo è previsto alle ore 9.15 al Mulino del Trotto, in via Molino del Trotto a Solbiate con Cagno. Il rientro è previsto intorno alle 16.

L’itinerario, lungo circa 20 chilometri tra andata e ritorno, è adatto a tutti i tipi di bicicletta, anche se gli organizzatori consigliano l’utilizzo di una e-bike. La difficoltà è considerata media.

Per la pausa pranzo è consigliato portare un pranzo al sacco, che sarà consumato a Castiglione Olona.

La partecipazione è gratuita ma è richiesta la prenotazione attraverso la piattaforma Eventbrite a questo link