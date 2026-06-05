Dal Parco Valle del Lanza a Castiglione Olona in bicicletta tra natura, storia e archeologia industriale

Una giornata all’insegna della storia artistica, naturalistica e industriale del territorio del Parco Valle del Lanza e non solo: l’appuntamento è domenica 14 giugno alle ore 9.30 al Mulino del Trotto, a Solbiate con Cagno, nel Parco Valle del Lanza.

Percorrendo le ciclopedonali Ti-Ciclo-Via, un progetto di mobilità ciclistica transfrontaliera nei territori della Valle Olona, del Lanza e del Mendrisiotto, e MOVE ON, un progetto che vede invece il collegamento a Milano attraverso la Valle Olona, si raggiungerà il borgo di Castiglione Olona.

Un appuntamento organizzato dal PLIS – Parco Valle del Lanza insieme ad Archeologistics, impresa sociale attiva nella promozione storico-artistica del territorio: un percorso a tappe che permetterà di entrare nel passato e nel presente di questo territorio. Alla mattina si guarderà verso la storia delle Cave della Pietra Molera, della ferrovia della Valmorea e ai Mulini di Gurone; nel pomeriggio alle storiche industrie che hanno caratterizzato il territorio di Castiglione O. e di Malnate, e non solo.

Ad arricchire la giornata, le Guardie Ecologiche Volontarie del Parco Valle del Lanza racconteranno alcuni dettagli sul territorio, con un focus sulle piante esotiche dell’area umida di Gurone, aggiungendo all’escursione guidata anche l’importante valore di consapevolezza e di conoscenza della fauna e della flora che caratterizzano questi luoghi.

La visita è gratuita e promossa dal PLIS Valle del Lanza.

INFORMAZIONI

Giorno e ora: domenica 14 giugno 2026 ore 9.15, partenza ore 9.30. Rientro previsto per le 16.00

Ritrovo: Mulino del Trotto, Via Molino del Trotto, 22043 Solbiate con Cagno (CO)

Percorso adatto a tutti i tipi di bici (consigliamo e-bike)

Difficoltà: media

Distanza: 20 km A/R

Pranzo: consigliato pranzo al sacco (il momento del pranzo verrà fatto a Castiglione Olona)

Prenotazione obbligatoria a questo link

Info: info@parcovallelanza.com

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