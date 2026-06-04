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Dalla Casa del Giocattolo a Nerella Botta e ai Libera Uscita. Il giovedì su Radio Materia

Tre appuntamenti sulla nostra web radio dalle 16,30 fino alle 21

Generico 01 Jun 2026

Triplo appuntamento su www.radiomateria.it oggi, giovedì, con i nostri appuntamenti classici: alle 16,30 Soci All Time, alle 18 Chi l’avrebbe mai detto e alle 21 Fuori Frequenza.

16,30 Soci All Time

La trasmissione realizzata in collaborazione con CSV Insubria oggi ospita un amico speciale come Ivan Papaleo e la sua Casa del Giocattolo Solidale, una realtà che sostiene l’infanzia e l’inclusione in mille modi inaspettati dalla scuola, al gioco, fino allo sport.

18,00 Chi l’avrebbe mai detto

Avremo in studio un personaggio iconico del liceo Cairoli di Varese come Nerella Botta che ci racconterà 40 anni di quaderni del Cairoli. Lei è una vera e propria istituzione del liceo varesino e una memoria storica importante. La intervisteremo insieme ad Alessandra Toni.

21,oo Fuori Frequenza

Hobbet, Gian e Giuse ci regalano un doppio appuntamento con tanti ospiti. Prima ci saranno i componenti del comitato genitori della scuola primaria di Castronno con i quali parleremo dell’anno scolastico che sta per concludersi e della super festa della scuola del 6 e 7 giugno prossimo. Subito dopo spazio alla musica e alla band varesina che da oltre 20 anni ci regala le sensazioni di un concerto di Luciano Ligabue: i Libera Uscita saranno a Radio Materia!

Tutti gli eventi

di giugno  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
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Pubblicato il 04 Giugno 2026
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