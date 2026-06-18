Dalla gestione alla strategia: TeamSystem lancia Be Leader per avvicinare professionisti e imprese

Alla Be Leader Conference 2026 di Milano, il Gruppo presenta il nuovo modello che avvicina studi professionali e aziende clienti

Le imprese italiane hanno cambiato le loro aspettative. Non cercano più solo qualcuno che tenga i conti in ordine o gestisca le pratiche burocratiche: cercano un partner strategico, capace di affiancarle nelle decisioni che contano e di supportarne la crescita nel lungo periodo. E sempre più spesso, questo partner ha il volto del proprio commercialista, consulente del lavoro o avvocato di fiducia.

È in questo contesto che l’11 giugno 2026 si è svolta all’Allianz MiCo di Milano la Be Leader Conference 2026, l’evento annuale di TeamSystem dedicato alla community degli studi professionali. Oltre 1.000 tra commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, aziende clienti e partner si sono riuniti per affrontare una sfida che riguarda entrambi i lati del rapporto: come costruire un modello in cui professionisti e imprese crescono insieme, con la tecnologia come abilitatore e non come fine.

Al centro della giornata, il lancio di Be Leader , l’evoluzione del programma di partnership che oggi coinvolge una community di oltre 3.000 studi aderenti. Il programma si fonda sul principio del “Service as a Software”: un approccio in cui il software cessa di essere un prodotto isolato e diventa parte di un ecosistema integrato di strumenti, competenze e relazioni, capace di generare valore concreto sia per i professionisti che per le imprese che si affidano a loro.

La domanda da parte delle aziende è reale e misurabile: secondo la ricerca sulle PMI italiane presentata durante la conference, 2 aziende su 3 si aspettano che il proprio professionista offra servizi di consulenza strategica. Un dato che non lascia spazio a interpretazioni e che racconta di un mercato già pronto a questo salto, in attesa che gli studi lo compiano.

“Con la nuova fase di Be Leader facciamo un passo concreto in un percorso che TeamSystem porta avanti ogni giorno per la crescita dei Professionisti. Tecnologie e mercati hanno ridisegnato il perimetro delle professioni: l’intelligenza artificiale non è più una scelta, è già oggi la linea di demarcazione tra chi guida il cambiamento di mercato e chi lo subisce. Noi vogliamo accompagnare tutti i professionisti in questo percorso, rendendolo possibile grazie a investimenti concreti”, ha dichiarato Giuseppe Busacca, General Manager BU Professional Solutions di TeamSystem e AD di Euroconference.

La giornata si è chiusa con i Best in Class 2026, i riconoscimenti assegnati agli studi della community che si sono distinti per innovazione, capacità consulenziale e contributo concreto alla crescita delle aziende clienti.