Dalla Puglia a Legnano: “Il vestito della domenica” racconta la storia della famiglia Cristallo tra radici, amore ed emigrazione

Un viaggio nella memoria familiare che diventa anche racconto collettivo dell’emigrazione italiana dal Sud al Nord. È questa l’essenza de “Il vestito della domenica”, il libro di Romina Cristallo che ripercorre la storia della sua famiglia a partire dall’amore nato nella Taranto degli anni Trenta tra il maestro artigiano Amedeo Cristallo e la giovane sartina Domenica Ricciardi.

La narrazione prende forma attraverso una scelta particolare: la voce del padre Giuseppe Cristallo, oggi residente a Busto Arsizio, imprenditore nel settore della stampa innovativa su tessuto e gadget. Un espediente che trasforma il libro in un dialogo intimo tra generazioni, diventato anche un dono speciale per gli 80 anni del padre.

Il racconto si muove tra la Puglia della tradizione e delle difficoltà del primo Novecento e la Legnano industriale del dopoguerra, segnata da nebbia e fabbriche, dove la famiglia Cristallo ricostruisce la propria vita dopo la guerra e le difficoltà iniziali dell’emigrazione. Al centro, una storia d’amore resistente, capace di superare ostacoli, fragilità e distanza, diventando motore di rinascita.

Attraverso le vicende di Amedeo e Domenica e dei loro cinque figli, il libro restituisce il ritratto di una famiglia che cresce, si afferma e trova nella memoria delle proprie origini una forza identitaria profonda. La figura di Domenica emerge come perno emotivo dell’intera vicenda, donna capace di tenere insieme legami e destino familiare con discrezione e determinazione.

“Ho voluto che fosse un libro appassionante ma anche pieno di valori”, racconta l’autrice, che ha curato personalmente il progetto editoriale con il supporto grafico del figlio Oscar Camagni. “È un racconto per chi conosce la mia famiglia, ma anche per chi cerca una storia capace di parlare dell’amore più autentico e del significato delle radici”.

Un’opera che intreccia memoria privata e storia sociale, restituendo il senso di un’Italia che si è spostata, trasformata e ricostruita, senza mai perdere il filo delle proprie origini.

Il libro è disponibile sulla piattaforma Amazon