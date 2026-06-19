Dalla Regione 250mila euro per le sagre e le fiere della Lombardia

Regione Lombardia mette a disposizione 250mila euro per sostenere e valorizzare le sagre e le fiere tradizionali del territorio. Il finanziamento, nato da un ordine del giorno della Lega al Bilancio di previsione regionale, si tradurrà in un bando pubblico che aprirà ufficialmente lunedì 22 giugno. L’iniziativa punta a sostenere l’identità locale attraverso il finanziamento di eventi capaci di promuovere la storia, l’artigianato e l’enogastronomia della Lombardia.

Risorse per il territorio e l’identità locale

La misura è strutturata per offrire un aiuto concreto a chi si occupa di animare i comuni lombardi. Il fondo complessivo verrà distribuito attraverso contributi a fondo perduto, con cifre che varieranno da un minimo di 2.500 euro fino a un massimo di 20.000 euro per ciascun progetto ammesso.

I fondi serviranno a coprire le spese legate all’organizzazione di eventi che si svolgeranno nella seconda metà dell’anno, specificamente nel periodo compreso tra il primo agosto e il 30 dicembre 2026. L’obiettivo della Giunta guidata dal presidente Attilio Fontana è dare una vetrina importante anche a livello nazionale e internazionale al lavoro delle realtà locali.

Chi può accedere ai contributi regionali

Il bando non si rivolge soltanto alle istituzioni, ma apre le porte a una platea molto vasta di soggetti che costituiscono il motore dell’associazionismo locale. Potranno infatti presentare domanda di contributo le associazioni, le fondazioni, i comitati e le cooperative che operano sul territorio regionale.

Per poter accedere ai finanziamenti, i richiedenti devono essere organizzatori di eventi già iscritti nel registro regionale delle sagre e delle fiere. Le manifestazioni candidate devono inoltre dimostrare di avere una rilevanza che vada oltre il singolo confine comunale, coprendo una dimensione regionale, provinciale o sovralocale, e di possedere un valore sociale o formativo per la comunità.

Il ruolo culturale e sociale delle feste di paese

«Grazie ad un Ordine del Giorno della Lega al Bilancio di previsione regionale e ad un mio personale coinvolgimento politico, trattandosi di una mia idea, la Giunta a guida Fontana stanzia 250mila euro per valorizzare l’identità lombarda attraverso il bando “Sagre e fiere tradizionali”, fortemente voluto dal Carroccio allo scopo di preservare, tutelare e tramandare le nostre radici storiche e identitarie – la spiegazione di Emanuele Monti, consigliere regionale della Lega e presidente della Commissione Welfare di Palazzo Lombardia – Si tratta di un intervento rivolto ad associazioni, fondazioni, comitati, cooperative ed altre realtà del territorio, alle quali verrà richiesto di far risaltare l’identità lombarda, offrendo un’immagine incisiva ed efficace dell’operato della Regione in campo nazionale o internazionale».

Il consigliere regionale sottolinea l’importanza di questi appuntamenti non solo dal punto di vista economico, ma come veri e propri collanti per le comunità locali, capaci di unire le diverse generazioni attorno alle tradizioni della propria terra.

«La misura è rivolta a tutti gli organizzatori di sagre e fiere iscritte al registro regionale delle iniziative che hanno un rilievo regionale, provinciale o sovralocale e che apportano un contributo formativo o sociale – conclude Monti – Sagre e fiere sono fondamentali non solo per le ricadute economiche e turistiche, ma perché unendo passato e presente preservano il nostro patrimonio culturale, tramandano eredità come l’artigianato e i saperi enogastronomici e rafforzano il senso di appartenenza e coesione sociale all’interno della comunità, mobilitando appassionati e volontari. Per questo è giusto valorizzarle, per ricordare a tutti, e principalmente ai giovani, chi siamo e quanto abbiamo saputo costruire nei secoli».