Dalla Regione 3 milioni per i progetti green dei territori, coinvolta anche Varese

Regione Lombardia stanzia 3 milioni di euro per finanziare la fase operativa dei Patti territoriali di sostenibilità, il programma che sostiene progetti green sviluppati attraverso reti di collaborazione tra Comuni, imprese, enti del Terzo settore e altri attori locali. Tra le province coinvolte c’è anche Varese, insieme a Milano, Bergamo, Brescia, Mantova, Monza Brianza e Pavia.

Il provvedimento è stato approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore all’Ambiente e Clima Giorgio Maione e dà attuazione alla legge regionale sul clima approvata nel luglio 2025.

Le nuove risorse si aggiungono agli 800mila euro già messi a disposizione per la fase preliminare delle iniziative presentate dai Comuni, dedicata alla costruzione delle reti di collaborazione tra i soggetti promotori. Con questo secondo passaggio, invece, si entra nella fase concreta, con il finanziamento dei singoli progetti.

«Con questo nuovo stanziamento da 3 milioni di euro – spiega l’assessore Maione – entriamo nella fase operativa dei Patti territoriali di sostenibilità, uno strumento innovativo che mette in rete Comuni, imprese, enti del Terzo settore e cittadini per costruire insieme la transizione ecologica della Lombardia. Dopo aver sostenuto la nascita delle reti territoriali, ora entriamo nel vivo finanziando progetti concreti che porteranno benefici ambientali, sociali ed economici alle comunità locali».

I Patti territoriali di sostenibilità sono accordi che possono essere sottoscritti da enti pubblici, società partecipate pubbliche, soggetti privati, enti del Terzo settore e altre realtà interessate. L’obiettivo è incentivare la diffusione di pratiche sostenibili nei campi dell’economia circolare, della transizione energetica, dell’adattamento ai cambiamenti climatici, dell’inclusione sociale e della salvaguardia degli ecosistemi locali.

L’assegnazione dei fondi riguarderà i progetti contenuti nei patti già riconosciuti nella prima fase del percorso finanziato da Regione Lombardia. La selezione sarà affidata a un’apposita commissione composta da membri della direzione Ambiente, che valuterà il livello di innovazione delle soluzioni proposte e il coinvolgimento degli stakeholder del territorio. Gli interventi dovranno essere completati entro il 31 marzo 2028.

A ricevere le risorse saranno i Comuni capofila delle 13 proposte di Patto territoriale arrivate in risposta alla manifestazione d’interesse approvata da Regione Lombardia con la delibera di Giunta regionale 4914/2025.

I Patti si inseriscono nel quadro della legge regionale 11/2025 sul clima, approvata dalla Lombardia nel luglio 2025. Il provvedimento si concentra su mitigazione e adattamento: dalla riduzione delle emissioni di gas serra agli interventi per affrontare gli eventi meteorologici estremi, ridurre le isole di calore, adeguare le coltivazioni e orientare lo sviluppo economico delle aree montane.

Tra i punti previsti dalla legge ci sono anche criteri per l’assorbimento di carbonio nei suoli, la riqualificazione ambientale, la forestazione, la depavimentazione delle superfici impermeabilizzate negli interventi edilizi e infrastrutturali, la promozione di materiali riciclati e della mobilità sostenibile.

A questo link l’elenco completo dei progetti.