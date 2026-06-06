Dalle giovanili biancorosse alla presidenza dell’Inter: il legame indissolubile tra Beppe Marotta e Varese

Oggi si trova al vertice del calcio italiano ed europeo, festeggiando 50 anni da dirigente sportivo tra i più influenti in Italia e non solo. Eppure, per Giuseppe “Beppe” Marotta, ogni successo professionale porta con sé un preciso sapore di casa, indissolubilmente legato all’ombra del Sacro Monte e allo stadio Franco Ossola.

In una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il dirigente sportivo varesino ha ripercorso le tappe fondamentali della sua straordinaria carriera nel mondo del pallone, dedicando un capitolo centrale e ricco di aneddoti personali proprio alle sue radici e al rapporto mai interrotto con la città giardino.

L’apprendistato a Masnago e l’esordio da giovanissimo dirigente

Il legame tra Marotta e il calcio è nato tra le mura dello stadio di Masnago, in un’epoca d’oro per il club biancorosso. Un inizio fatto di umiltà, gavetta e spirito di osservazione che ha segnato profondamente il suo metodo di gestione successivo.

«Tutto è iniziato a Varese – ha confidato Marotta ai taccuini della Gazzetta dello Sport –. Ragazzino, abitavo ad Avigno, a poche centinaia di metri dallo stadio Franco Ossola, facevo il raccattapalle, davo una mano in magazzino, pulivo le scarpe ai calciatori della prima squadra. È stata la mia vera scuola di vita e di sport, dove ho imparato a respirare l’atmosfera dello spogliatoio e a capire le dinamiche umane prima ancora di quelle tecniche».

Quell’apprendistato spontaneo si trasformò rapidamente in un percorso ufficiale: nel 1976 a soli 19 anni divenne responsabile del settore giovanile del Varese, per poi assumere la carica di direttore generale a 22 e di presidente a 24 anni, sotto la guida dello storico patron Giovanni Borghi. Un record di precocità manageriale che lo ha proiettato, negli anni successivi, verso i grandi club della massima serie.

Un legame che resta nel tempo

Nonostante gli impegni quotidiani ai vertici dell’Inter e i passaggi precedenti in società come Juventus, Sampdoria e Atalanta, Marotta non ha mai fatto mistero di considerare Varese il suo baricentro affettivo. È nella città giardino che il dirigente torna appena gli impegni di calendario lo consentono, per ritrovare gli amici di sempre e i luoghi della sua giovinezza.

L’intervista evidenzia come lo “stile Varese” – improntato alla concretezza, al lavoro dietro le quinte e alla misurata eleganza nei modi – sia rimasto la cifra distintiva del suo operato anche nelle trattative di mercato più complesse e nella gestione dei grandi campioni internazionali. Un’impronta territoriale che il neo presidente nerazzurro rivendica con orgoglio, dimostrando come la provincia varesina sia stata in grado di esprimere e formare una delle figure dirigenziali più influenti del calcio moderno.