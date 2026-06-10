Dalle palafitte sommerse ai massi incisi: un viaggio nella preistoria del Varesotto

Antichi villaggi costruiti sulle rive dei laghi, piroghe, utensili in pietra e bronzo, ma anche enigmatiche incisioni scolpite nella roccia migliaia di anni fa. È un viaggio nel cuore più remoto della storia del territorio quello in programma giovedì 18 giugno alle 21 a Materia di Castronno, nell’ambito degli appuntamenti che accompagnano la nascita del nuovo Ecomuseo.

L’incontro, dal titolo “Antichi custodi di pietra e villaggi sull’acqua”, vedrà protagonisti Paolo Baretti, Massimo Magnoni e Valter Ghiringhelli, studiosi che da anni si occupano delle testimonianze archeologiche conservate tra i laghi e le colline della provincia di Varese.

Al centro della serata ci saranno le straordinarie scoperte effettuate nei laghi di Monate, Comabbio e Varese, dove le ricerche archeologiche subacquee hanno restituito importanti testimonianze delle comunità che abitarono queste terre tra il Neolitico e l’Età del Bronzo. Tra i siti più significativi figura la palafitta del Sabbione nel lago di Monate, uno dei più vasti insediamenti preistorici dell’area, oggetto di decenni di indagini che hanno permesso di ricostruire l’evoluzione del villaggio, le tecniche costruttive delle abitazioni e le attività quotidiane dei suoi abitanti.

Le ricerche hanno portato alla luce migliaia di pali lignei, resti di capanne, strumenti in selce, manufatti ceramici, oggetti in bronzo e persino antiche imbarcazioni monossili. I dati raccolti hanno consentito agli archeologi di delineare un’economia basata sull’agricoltura, sulla pesca, sull’allevamento e sulla raccolta delle risorse offerte dai boschi che allora circondavano i laghi.

Accanto ai villaggi lacustri, l’incontro approfondirà anche il tema dei massi erratici incisi presenti tra Bodio, Daverio, Casale Litta e Castronno. Si tratta di grandi rocce trasportate dai ghiacciai e successivamente decorate con coppelle, simboli solari e altre incisioni dal significato ancora in parte misterioso. Secondo gli studiosi, questi monumenti potrebbero essere stati luoghi di culto e di riferimento per le comunità protostoriche che vivevano nell’area.

Le testimonianze archeologiche del Varesotto raccontano infatti una presenza umana antichissima e sorprendentemente articolata, capace di lasciare tracce che ancora oggi emergono dai fondali dei laghi o affiorano tra i boschi e le colline moreniche. Un patrimonio che il futuro Ecomuseo di Bodio Lomnago si propone di valorizzare e far conoscere a un pubblico sempre più ampio.

PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALLA SERATA

Materia Spazio Libero si trova in Via Confalonieri 5 sant’Alessandro Castronno.