Dalle sagome alla squadra di basket Special Olympics, così La Finestra di Malnate fa vera inclusione



Da oltre quarant’anni rappresenta un punto di riferimento per le persone con disabilità cognitiva e per le loro famiglie. La nuova puntata del podcast Soci All Time di Radio Materia accende i riflettori su La Finestra di Malnate, associazione e cooperativa nata nel 1984 e oggi protagonista di una rete di attività che coinvolge decine di utenti, volontari e cittadini.

Ospiti della trasmissione sono stati la presidente Maria Grazia Panigata e il coordinatore Daniele Folador, che hanno ripercorso la storia dell’associazione e illustrato i progetti che ogni giorno favoriscono inclusione, autonomia e partecipazione alla vita sociale del territorio.

Dalle origini alla realtà di oggi

Nata dall’iniziativa di alcuni genitori che cercavano un luogo di crescita e socializzazione per i propri figli, La Finestra è passata negli anni da una piccola esperienza locale a una realtà strutturata che oggi segue 56 utenti provenienti da diversi comuni della provincia di Varese.

L’associazione gestisce due Centri Socio Educativi, un Servizio di Formazione all’Autonomia e una Comunità Alloggio Disabili, offrendo percorsi che accompagnano le persone nella vita quotidiana e nelle relazioni con la comunità.

Attività che mettono al centro la comunità

Uno degli aspetti più significativi emersi durante l’intervista è il forte legame con Malnate e con il territorio circostante.

Tra le iniziative più conosciute ci sono le tradizionali sagome natalizie in legno, realizzate dai ragazzi e diventate negli anni un simbolo delle festività cittadine. Accanto a queste trovano spazio laboratori artistici, spettacoli teatrali, cineforum, mostre e attività occupazionali che valorizzano capacità e talenti individuali.

Particolarmente apprezzato è anche il servizio di consegna della spesa agli anziani, attivo da circa venticinque anni in collaborazione con la Coop locale, così come la presenza dei ragazzi accanto ai nonni vigili davanti alle scuole.

Lo sport come strumento di inclusione

Nel racconto di Panigada e Folador trova spazio anche l’esperienza della squadra di basket integrato Malnate Sport, che negli anni ha ottenuto importanti risultati nei circuiti Special Olympics.

Lo sport viene descritto non solo come attività ricreativa ma come uno strumento concreto per costruire relazioni, favorire l’autonomia e abbattere le barriere tra persone con e senza disabilità.

Il valore dei volontari

Un passaggio centrale della puntata riguarda il ruolo dei volontari, definiti dagli ospiti il vero motore dell’associazione.

Sono loro a garantire molti servizi essenziali, dai trasporti al supporto nei laboratori, fino alle attività ricreative e agli eventi aperti alla cittadinanza. Un contributo che permette alla struttura di mantenere vivo il proprio rapporto con il territorio e di ampliare continuamente le opportunità offerte ai ragazzi.

Uno sguardo al futuro

Tra gli obiettivi per i prossimi anni c’è anche un sogno ambizioso: la realizzazione di una piscina dedicata, pensata come ulteriore spazio educativo e terapeutico.

Un progetto che si inserisce nel percorso di crescita di una realtà che, dal 1984 a oggi, continua a promuovere inclusione e partecipazione, dimostrando come la disabilità possa diventare una risorsa per l’intera comunità quando trova opportunità, relazioni e sostegno.