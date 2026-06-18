Debutta il nuovo volo Air China da Milano Malpensa a Pechino Daxing
La cerimonia inaugurale al Terminal 1 dell’aeroporto milanese ha visto la presenza di Li Duo, direttore generale Air China; Cheng Xuan, presidente CCCIT; Zhang Chenggang, console generale della Repubblica Popolare Cinese a Milano.
Decolla il nuovo collegamento diretto tra l’aeroporto di Milano Malpensa e l’aeroporto Internazionale di Pechino Daxing, una nuova rotta strategica che rafforza i collegamenti tra l’Italia e la Repubblica Popolare Cinese, favorendo gli scambi economici, commerciali e turistici tra i due Paesi.
Malpensa – gestita da Sea Milan Airports – è il primo aeroporto in Italia ad avere il collegamento con questo nuovo e avveniristico aeroporto, aperto nel 2019 e dotato di quattro piste.
Il volo Air China su Pechino Daxing si aggiunge alle rotte già operate dalla compagnia aerea da Milano Malpensa, che così in totale diventano 4: da Malpensa si può volare a Pechino Capitale, Shanghai e Pechino Daxing.
I voli sono giornalieri e vengono operati con un aeromobile Airbus 330-300.
La cerimonia inaugurale si è svolta al Terminal 1 dell’aeroporto milanese, erano presenti Li Duo, direttore generale Air China; Cheng Xuan, presidente CCCIT; Zhang Chenggang, console generale della Repubblica Popolare Cinese a Milano.
L’attivazione del collegamento Milano Malpensa–Pechino Daxing rappresenta un ulteriore passo nel consolidamento delle relazioni tra Italia e Cina, offrendo nuove opportunità per il traffico passeggeri e per lo sviluppo delle relazioni economiche, culturali e commerciali tra i due mercati.
Grazie a questo nuovo servizio, Air China amplia ulteriormente la propria presenza sul mercato italiano, mentre Milano Malpensa conferma il proprio ruolo di principale gateway internazionale del Nord Italia e hub strategico per i collegamenti intercontinentali.
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