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Gallarate/Malpensa

Debutta il nuovo volo Air China da Milano Malpensa a Pechino Daxing

La cerimonia inaugurale al Terminal 1 dell’aeroporto milanese ha visto la presenza di Li Duo, direttore generale Air China; Cheng Xuan, presidente CCCIT; Zhang Chenggang, console generale della Repubblica Popolare Cinese a Milano.

Air China Milano Malpensa Pechino Daxing

Decolla il nuovo collegamento diretto tra l’aeroporto di Milano Malpensa e l’aeroporto Internazionale di Pechino Daxing, una nuova rotta strategica che rafforza i collegamenti tra l’Italia e la Repubblica Popolare Cinese, favorendo gli scambi economici, commerciali e turistici tra i due Paesi.

Malpensa – gestita da Sea Milan Airports – è il primo aeroporto in Italia ad avere il collegamento con questo nuovo e avveniristico aeroporto, aperto nel 2019 e dotato di quattro piste.

Il volo Air China su Pechino Daxing si aggiunge alle rotte già operate dalla compagnia aerea da Milano Malpensa, che così in totale diventano 4: da Malpensa si può volare a Pechino Capitale, Shanghai e Pechino Daxing.

I voli sono giornalieri e vengono operati con un aeromobile Airbus 330-300.

La cerimonia inaugurale si è svolta al Terminal 1 dell’aeroporto milanese, erano presenti Li Duo, direttore generale Air China; Cheng Xuan, presidente CCCIT; Zhang Chenggang, console generale della Repubblica Popolare Cinese a Milano.

L’attivazione del collegamento Milano Malpensa–Pechino Daxing rappresenta un ulteriore passo nel consolidamento delle relazioni tra Italia e Cina, offrendo nuove opportunità per il traffico passeggeri e per lo sviluppo delle relazioni economiche, culturali e commerciali tra i due mercati.

Air China Milano Malpensa Pechino Daxing

Grazie a questo nuovo servizio, Air China amplia ulteriormente la propria presenza sul mercato italiano, mentre Milano Malpensa conferma il proprio ruolo di principale gateway internazionale del Nord Italia e hub strategico per i collegamenti intercontinentali.

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Pubblicato il 18 Giugno 2026
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