Decreto 1° Maggio: incentivi, assunzioni e nuove opportunità per le imprese
Un workshop online promosso da Confcommercio Uniascom Provincia di Varese per approfondire le misure introdotte dal Decreto 1° Maggio e comprendere come utilizzare al meglio agevolazioni, incentivi e strumenti a sostegno dell’occupazione
Le nuove disposizioni introdotte dal Decreto 1° Maggio rappresentano un passaggio importante per il mondo delle imprese, chiamate a confrontarsi con un mercato del lavoro in continua evoluzione e con la necessità di attrarre e trattenere competenze.
Tra incentivi alle assunzioni, agevolazioni contributive e misure rivolte ai giovani lavoratori, il provvedimento offre strumenti che possono tradursi in opportunità concrete per le aziende, in particolare per quelle del commercio, del turismo e dei servizi.
SALARIO GIUSTO
Per aiutare imprenditori e professionisti a orientarsi tra le novità normative, Confcommercio Uniascom Provincia di Varese organizza il workshop online “Salario giusto e dumping contrattuale”, in programma giovedì 4 giugno con inizio alle ore 15. L’iniziativa si propone di fornire una lettura chiara e operativa delle principali misure contenute nel decreto, con un focus specifico sugli effetti che queste possono avere sulle strategie di gestione del personale.
INCENTIVI
Tra i temi al centro dell’incontro vi saranno gli incentivi destinati a favorire le assunzioni stabili, le agevolazioni contributive collegate all’occupazione giovanile e le opportunità legate alla trasformazione dei contratti di lavoro. Sarà inoltre approfondita la questione del dumping contrattuale, fenomeno che negli ultimi anni ha assunto crescente rilevanza e che incide sulla competitività delle imprese e sulla tutela dei lavoratori. Il workshop vedrà la partecipazione di autorevoli relatori del mondo associativo, professionale e accademico. Interverranno Rudy Collini, presidente di Confcommercio Uniascom Provincia di Varese, Michele Frattini, presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Varese, Francesco Seghezzi, presidente di ADAPT, e Andrea Chiriatti, direttore dell’Area Relazioni Sindacali di FIPE Confcommercio.
ISCRIZIONI ONLINE
A moderare i lavori sarà Michele Mancino, vicedirettore di VareseNews. L’appuntamento è rivolto agli imprenditori del settore terziario, ai professionisti e a tutti coloro che desiderano comprendere come cogliere le opportunità offerte dalla nuova normativa, evitando di perdere benefici economici e contributivi che possono incidere in modo significativo sulla gestione aziendale. La partecipazione è gratuita previa iscrizione online.
Iscrizioni: Modulo di registrazione al workshop
Per informazioni: info@confcommerciouniascom.it – Tel. 0332 342210.
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