Definiti i nomi e le deleghe della nuova amministrazione Sartori a Parabiago

Il sindaco Giacomo Sartori ha definito la squadra dei cinque assessori che compongono la nuova giunta comunale di Parabiago, avviando l’attività amministrativa dopo i primi giorni di ricognizione degli uffici.

Il ruolo di vicesindaca è affidato a Francesca D’Angelo, laureata in Organizzazione, Gestione e Comunicazione dei Beni e degli Eventi Culturali, insegnante di teatro, attrice, curatrice museale e coordinatrice di eventi. A lei vanno le deleghe a Scuola e servizi educativi, Cultura, Eventi, Associazionismo, Politiche giovanili e Città dei bambini.

Eleonora Pradal, avvocata laureata in Giurisprudenza con esperienza in consulenza penalistica, compliance, modelli organizzativi e organismi di vigilanza, assume l’incarico per Politiche sociali, Salute, famiglie e casa, Pari opportunità e inclusione, Terzo settore.

Il settore che comprende Urbanistica, Edilizia privata, Ambiente, verde e parchi, Ciclo dei rifiuti e igiene urbana, Transizione energetica e Sport viene assegnato a Giuliano Rancilio, ricercatore e docente al Politecnico di Milano, dottore in Ingegneria elettrica ed esperto di energia e rinnovabili.

Gianni Pagliarini, laureato in Giurisprudenza con un percorso amministrativo e sindacale alle spalle come comandante della Polizia locale e funzionario ai lavori pubblici in un altro comune, riceve le deleghe a Lavori pubblici, Sicurezza e legalità, Polizia locale, Mobilità, Protezione civile, Commercio, attività produttive (Suap) e Servizi cimiteriali.

L’assessorato a Bilancio, Tributi, Società partecipate, Affari generali, Servizi demografici, Innovazione e digitalizzazione è coordinato da Claudio Croce, laureato in Economia e commercio, che ha svolto oltre 40 anni di attività professionale all’interno del Comune di Parabiago come esperto di gestione economico-finanziaria e revisione.

Il sindaco Giacomo Sartori mantiene la gestione diretta delle Risorse umane, della Comunicazione, dell’Attuazione del programma, del Lavoro e della Città accessibile.

«Si tratta di un gruppo caratterizzato da un insieme diversificato di competenze ed esperienze di grande valore, dalla conoscenza e dalla presenza costante sul territorio parabiaghese, dalla volontà di collaborare in modo unito come una vera squadra, dal desiderio di dare il meglio possibile per la Città senza mire di protagonismo individuale» spiega il primo cittadino, che sottolinea la scelta di non accentrare i poteri. «Ho sempre detto che da soli si può fare ben poco: è per questo che ho scelto una distribuzione delle deleghe assessorili equilibrata e non accentrata su di me, è per questo che oltre alla Giunta considero fondamentale il contributo del personale comunale, del Consiglio Comunale (sia dalla parte della Maggioranza che della Minoranza) e di tutti i gruppi o singoli cittadini che vorranno collaborare in tante forme diverse».