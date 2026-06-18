Degrado e controlli a Gallarate, “la sicurezza urbana non si costruisce soltanto attraverso le sanzioni”

Nelle ultime settimane sono giunte diverse segnalazioni riguardanti problemi specifici ad alcune aree di Gallarate, anche piuttosto diverse tra loro: si è parlato del parchetto di via Bottini (per la presenza di un gruppo di ragazzi con comportamenti “sopra le righe”), della zona vicino alle Poste, dove c’è più un problema di incuria degli spazi, ma anche dell’area tra Piazza Risorgimento e via Puricelli, per risse e problemi con i rifiuti e più in generale di inciviltà di alcuni comportamenti. Nel caso di piazza Risorgimento – c’era anche una critica all’effettiva capacità della Polizia Locale e dell’amministrazione di attuare controlli.

Rispetto a questo l’assessore alla Sicurezza Germano Dall’Igna risponde con un lungo comunicato, per ribadire la fiducia negli agenti. E non solo, ma anche per tracciare le priorità: «La sicurezza urbana non si costruisce soltanto attraverso i controlli, le sanzioni o la presenza sul territorio. Si costruisce soprattutto attraverso la preparazione, la professionalità e la capacità di intervenire in modo corretto e proporzionato nelle diverse situazioni che quotidianamente si presentano», dice il delegato del sindaco Cassani, sottolineando poi i momenti di formazione per il personale e ringraziando gli agenti.

Al di là di questo, va detto che le segnalazioni dei cittadini (a volte di singoli, a volte di gruppi che hanno proposto specifiche petizioni) hanno sollevato nel loro complesso più temi: dalla rimozione dei rifiuti e pulizia delle strade alla necessità di un approccio articolato al tema del disagio giovanile, al rispetto delle regole commerciali.

Temi sollevati a partire da episodi singoli, senza nascondere la complessità della sfida. Sono inquietudini e bisogni che vengono portati all’attenzione dell’amministrazione comunale.

Di seguito pubblichiamo la risposta integrale dell’assessore Dall’Igna

Dietro ogni intervento della Polizia Locale, dietro ogni controllo sul territorio, dietro ogni attività di prevenzione e gestione delle emergenze, c’è un lavoro silenzioso che spesso si svolge lontano dagli occhi dei cittadini. Un lavoro fatto di formazione continua, addestramento, aggiornamento professionale e sacrificio personale.

Negli ultimi mesi gli operatori della Polizia Locale di Gallarate, in collaborazione con docenti ed esperti specializzati nel settore della sicurezza operativa, hanno dedicato numerosi fine settimana ad attività formative e di addestramento finalizzate ad accrescere le capacità operative e la preparazione del corpo di PL. Si tratta di un investimento importante in termini di tempo, energie e disponibilità personale, svolto con grande senso del dovere e spirito di servizio.

L’acquisizione e il perfezionamento delle tecniche di difesa, delle procedure operative e delle competenze professionali rappresentano oggi un elemento essenziale per consentire agli operatori di affrontare con efficacia situazioni sempre più complesse, garantendo allo stesso tempo la massima tutela dei cittadini e degli stessi agenti.

La sicurezza urbana non si costruisce soltanto attraverso i controlli, le sanzioni o la presenza sul territorio. Si costruisce soprattutto attraverso la preparazione, la professionalità e la capacità di intervenire in modo corretto e proporzionato nelle diverse situazioni che quotidianamente si presentano.

Ogni ora trascorsa in addestramento rappresenta un investimento diretto sulla sicurezza della comunità. Un operatore meglio preparato è un operatore più efficace, più sicuro e maggiormente in grado di fornire risposte adeguate alle esigenze della cittadinanza.

In qualità di Assessore alla PL e Protezione Civile desidero esprimere il mio sincero apprezzamento agli uomini e alle donne della Polizia Locale e al personale docente che, con grande professionalità, disponibilità e senso di responsabilità, hanno dedicato numerosi fine settimana alla formazione e all’addestramento. È un impegno che spesso non viene percepito dall’esterno ma che costituisce la base di un servizio moderno, efficiente e sempre più vicino ai cittadini.

La sicurezza si costruisce prima di tutto attraverso la competenza e la preparazione degli operatori. Per questo ritengo doveroso ringraziare tutti coloro che hanno scelto di partecipare ai corsi per migliorare ulteriormente le proprie capacità professionali. Il loro impegno rappresenta una garanzia concreta per tutta la comunità gallaratese.

Rivolgo un sentito ringraziamento a tutti gli operatori coinvolti, per la professionalità dimostrata e per la dedizione quotidiana al servizio della città.

Un ringraziamento che va oltre il singolo episodio e che riconosce il valore di una formazione continua che rende la Polizia Locale di Gallarate sempre più preparata, moderna e pronta ad affrontare le sfide della sicurezza urbana al servizio dei cittadini.