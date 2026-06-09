Depositata la petizione con 285 firme per salvare Aspem Servizi di Malnate

Il Comitato promotore della raccolta firme per salvare Aspem Malnate ha depositato in Comune una nuova petizione, forte di oltre 285 firme, per chiedere il mantenimento e il rilancio dell’Azienda Speciale. L’iniziativa, sostenuta attivamente dall’associazione Attac Italia Malnate, punta a stimolare un confronto aperto tra l’amministrazione comunale e la cittadinanza sulla gestione dei servizi pubblici locali.

Una nuova raccolta firme dopo il primo stop

Il deposito di oggi non è il primo tentativo di portare la questione all’attenzione del Municipio. Già lo scorso 11 marzo era stata presentata una petizione simile, che era stata però dichiarata inammissibile dall’Amministrazione comunale. Secondo la linea della giunta, quel testo non aveva infatti raggiunto il numero minimo di firme previsto dallo Statuto. Da lì la scelta del Comitato di far ripartire la macchina organizzativa, muovendosi rigorosamente all’interno dei paletti fissati dall’Articolo 49 dello Statuto Comunale per garantire la piena regolarità della richiesta.

La voce dei promotori: “I cittadini vogliono partecipare”

Il traguardo delle 285 firme viene visto come un segnale chiaro inviato alla politica locale. C’è voglia di partecipazione su temi che toccano da vicino la quotidianità delle persone, specialmente quando si parla di enti strumentali del Comune.

«La raccolta delle firme – l’analisi del Comitato promotore – dimostra che quando i cittadini vengono informati e coinvolti sulle questioni che incidono direttamente sulla loro comunità, rispondono con interesse e partecipazione. Esiste una forte domanda di confronto e di ascolto che troppo spesso rimane senza risposta».

Secondo i promotori, il successo dell’iniziativa va oltre la pur importante questione tecnica della gestione aziendale, toccando le corde del rapporto tra amministratori e amministrati.

«Da troppo tempo – sottolinea il Comitato promotore – si assiste a una progressiva distanza tra chi governa e i cittadini. Accade spesso che, una volta eletti, gli amministratori assumano decisioni sulla base delle proprie convinzioni senza promuovere un reale confronto con la comunità, arrivando talvolta a scelte che non coincidono con i bisogni e le aspettative dei cittadini».

Le richieste: un piano di rilancio e più servizi

Cosa chiede, concretamente, la petizione? Il testo invita la giunta e il Consiglio comunale ad aprire una riflessione seria sul destino di Aspem Servizi. L’obiettivo caldeggiato dai firmatari è la redazione di un piano di rilancio che permetta alla realtà aziendale di restare in mano pubblica, magari vedendosi affidare nuovi servizi di interesse pubblico. Prima di qualsiasi decisione drastica, tuttavia, il Comitato chiede che vengano messi sul tavolo studi tecnici, economici e giuridici approfonditi, da condividere con i malnatesi in assemblee pubbliche.

«L’iniziativa che abbiamo promosso – conclude il Comitato promotore – si è svolta nel pieno rispetto delle norme previste dallo Statuto comunale. Ci auguriamo che questo segnale proveniente da oltre 285 cittadini venga raccolto dall’Amministrazione e che si apra finalmente una fase di ascolto e dialogo. Le istituzioni diventano più forti quando sanno confrontarsi con la comunità che rappresentano».

La consegna dei fogli protocollati in Comune viene dunque vissuta non come un traguardo finale, ma come il primo passo di un percorso che punta a rimettere la partecipazione democratica al centro della vita di Malnate.