Destinazioni di tendenza per l’estate 2026: le più cercate sono in Italia

L’estate 2026 è in arrivo; eppure, il clima di incertezza politica e la tensione internazionale hanno portato a ripensare alle vacanze. Se c’è chi fino a qualche anno fa andava lontano, ora si punta all’Italia con la certezza di non vedere voli cancellati e sentire le proprie ferie garantite.

Il risultato? Un’impennata di prenotazioni che si è consumata soprattutto online. Portali come Adonde.it, agenzia di viaggi digitale specializzata in villaggi e resort, hanno registrato volumi da record già a partire dalla primavera, con utenti sempre più inclini a bloccare sistemazione e pacchetti con largo anticipo. Muoversi tardi, quest’anno, significa quasi certamente trovare tutto esaurito.

A spingere la domanda verso il mare italiano c’è anche un’altra notizia, decisamente più incoraggiante: il 2026 ha fatto segnare un record di Bandiere Blu. Le spiagge premiate per qualità delle acque, servizi e sostenibilità ambientale sono più numerose che mai, distribuendosi su quasi tutte le coste della penisola. Ma quali sono le mete più ambite?

Puglia: dal Salento al Gargano, quasi tutto esaurito

La Puglia guida le classifiche di gradimento da anni, ma questa estate il divario con le altre regioni si è allargato. Il Salento resta il polo più desiderato, con le sue acque turchesi tra Otranto e Santa Maria di Leuca che continuano ad attrarre turisti da tutta Europa. Ma c’è chi si sposta più a nord, verso Torre dell’Orso, dove il mare piatto e i fondali bassi sono perfetti per le famiglie, e poi ancora su, fino al Gargano.

Vieste, in particolare, è diventata una delle mete più cercate su Google Viaggi già a febbraio. Scogliere bianche, grotte marine, il profumo di pineta mista a salsedine. È il genere di posto che ti aspetti di trovare su un catalogo di lusso, ma che è ancora abbastanza accessibile da essere alla portata di molti.

Calabria, la scoperta che non smette di sorprendere

Tra le mete più cliccate della Calabria c’è Tropea, la perla della regione con un balcone unico che si distingue proprio per la sua conformazione a picco sul mare.

Più a nord, Diamante sta acquisendo una visibilità crescente. Piccolo, caratteristico, con i suoi murales che ricoprono le case del centro storico e un peperoncino diventato quasi un simbolo identitario. Non è la Calabria da cartolina patinata, è qualcosa di più autentico e meno inflazionato. Il tipo di posto che piace a chi vuole una vera vacanza, non solo contenuti per i social.

Sardegna e Sicilia: classici che non stancano mai

La Sardegna è amatissima. Costa Smeralda a parte, che ormai vive di una sua economia separata, è un’isola intera fatta di spiagge selvagge, paesi dell’entroterra e un mare che non ha niente da invidiare ai Caraibi. Quest’anno la domanda si è spostata anche verso zone meno ovvie, come il Sulcis o la costa orientale tra Baunei e Cala Gonone.

La Sicilia, invece, ha il vantaggio di essere raggiungibile facilmente anche in treno e traghetto, una variabile non trascurabile in un’estate dove la fiducia nei voli è ai minimi storici. Palermo, le Eolie, Taormina, Agrigento: l’isola offre una varietà culturale e paesaggistica che poche destinazioni europee possono eguagliare.