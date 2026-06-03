“Di nessuna parte del tutto, di ogni parte un poco”: la prima mostra fotografica a Librando a Gallarate

Dal 5 al 7 giugno la Libreria Librando ospiterà la sua prima mostra fotografica-letteraria: “Di nessuna parte del tutto, di ogni parte un poco”, un progetto che unisce fotografia e letteratura in un’esperienza immersiva tra immagini, parole e movimento interiore.

La mostra nasce dall’incontro tra il fotografo Andrea Feroldi e lo scrittore Riccardo Silvestri, autore del nuovo romanzo “Il Pellegrino del Sole”.

Agli scatti realizzati da Feroldi durante i suoi viaggi nel mondo si affiancano estratti del libro, creando un dialogo evocativo capace di ampliare il significato delle immagini e trasformare l’osservazione in un’esperienza intima.

Attraverso paesaggi, culture e spazi in continua trasformazione, il percorso espositivo riflette sull’importanza del movimento come strumento di scoperta del sé. Il viaggio diventa così metafora della condizione umana nel tempo: un cammino che raramente conosce con precisione il proprio inizio o la propria destinazione.

«Il Pellegrino del Sole è un romanzo che parla di viaggio e di scoperta del sé», racconta Riccardo Silvestri. L’autore, classe 1995, raccoglie nelle pagine del libro gran parte della sua trasformazione personale, da consulente farmaceutico in Germania a viaggiatore, scrittore e terapeuta olistico. «Desideravo raccontare una grande avventura che ispiri le persone a seguire una via alternativa, incerta e meno battuta ma ricca di significato personale, perché la destinazione simbolica è un punto al centro del nostro essere».

«Quando Riccardo mi ha proposto di collaborare alla creazione della mostra, ho trovato l’idea entusiasmante», commenta Andrea Feroldi, fotografo da più di quindici anni. “Ogni fotografia che scatto rappresenta una mia emozione cristallizzata nel tempo, e quando affianco più foto all’interno di una mostra desidero raccontare una storia, come farebbero le pagine di un libro. Perciò, l’idea di una mostra fotograficaletteraria mi ha convinto da subito».

Matteo Brandolini, gestore della libreria Librando, si dice felice di ospitare tra gli scaffali questo progetto ambizioso: «Le proposte culturali della libreria continuano ad ampliarsi, confermando il nostro interesse a far incontrare e connettere persone provenienti da diverse realtà artistiche. Vi aspettiamo numerosi».

La mostra sarà visitabile durante gli orari di apertura della libreria, con ingresso libero.

“DI NESSUNA PARTE DEL TUTTO, DI OGNI PARTE UN POCO.”

Dal 5 al 7 giugno 2026

Libreria Librando

Ingresso libero