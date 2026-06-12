Dieci anni di Cafè21, tra sorrisi e autonomia: “Qui si costruiscono occasioni vere”

C’è chi si ferma per un caffè prima di una riunione in Comune e chi passa semplicemente per scambiare due parole. Da dieci anni Cafè21 è anche questo: un luogo di incontro che nel cortile di Palazzo Estense ha saputo trasformare una pausa caffè in un’occasione di inclusione, crescita e autonomia.

Le celebrazioni per il decennale del progetto della Cooperativa San Luigi sono iniziate con il primo degli appuntamenti aperti alla cittadinanza. Ad accogliere gli ospiti dietro al bancone c’era Alessia, una delle figure storiche di Cafè21. È stata tra le primissime assunte e da dieci anni serve caffè e sorrisi a dipendenti comunali, amministratori e cittadini. Un volto conosciuto da tutti, simbolo di un’esperienza che nel tempo è diventata parte della quotidianità di Palazzo Estense.

Tra i partecipanti anche il consigliere regionale Samuele Astuti, che ha voluto sottolineare il valore umano del progetto: «Dieci anni sono un bellissimo traguardo. Questo è un luogo che non soltanto ti dà un caffè e la carica per la giornata. La carica arriva soprattutto dai sorrisi dei ragazzi, dalla loro capacità di accoglierti e di metterti sempre di buon umore».

Un messaggio condiviso anche dall’assessore ai servizi sociali del Comune di Varese, Roberto Molinari, che ha ricordato l’importanza della presenza di Cafè21 all’interno del municipio cittadino. «Avere inserito Cafè21 dentro Palazzo Estense è una scelta significativa perché manda un messaggio positivo all’intera città. Qui si offre a ragazzi che spesso vengono definiti fragili un’opportunità lavorativa, educativa e di crescita personale. Un’esperienza che dimostra come sia possibile costruire percorsi concreti e non limitarsi alle parole».

Per Molinari il tema centrale resta quello dell’autonomia: «L’autonomia si raggiunge attraverso esperienze reali, di lavoro, di socializzazione e di responsabilità. Questa attività permette ai ragazzi di sentirsi protagonisti e adulti. Ricordo le parole di alcuni genitori: uno dei momenti più emozionanti è stato quando il figlio è tornato a casa con la prima busta paga. In quel momento si è sentito davvero padrone della propria vita».

Presente anche Davide Arancio, presidente dell’Ordine dei dottori dei Commercialisti di Varese e titolare dello studio che ha sede proprio di fronte al Comune.

Dieci anni dopo l’apertura, Cafè21 continua quindi a essere molto più di un bar. È un luogo dove ogni giorno si costruiscono relazioni, competenze e opportunità, sotto gli occhi di una città che ha imparato a considerarlo una presenza familiare.

Il prossimo appuntamento è in programma venerdì 19 giugno alle 12.30 negli spazi della mensa FuoriContesto (via JH Dunant 2 Varese). I primi dieci partecipanti saranno ospiti di Cafè21 (CLICCA QUI E PRENOTA IL TUO POSTO), mentre l’iniziativa resta aperta a tutti coloro che vogliono scoprire da vicino una realtà che da dieci anni è parte della vita della città.